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Общество | Главные новости

Пожилой рыбак пропал без вести в дельте Северной Двины

сегодня 12:43
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Накануне утром 78-летний архангелогородец отправился в одиночку на своем катере в сторону деревни Красное. Пенсионер должен был вернуться в тот же день до темноты, но родные так его и не дождались, и обратились к спасателям.
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Фото: fotooboinakomp.ucoz.ru
В темное время суток обнаружить пропавшего не удалось, и поисковые работы были продолжены сегодня утром.
 
В общей сложности спасатели осмотрели Мурманский рукав вплоть до д. Красное, мыс Чекаминка, слияние Мурманского и Корабельного рукавов, спустились до посёлка Конвейер. Желто-красный катер «Крым», на котором рыбачил дедушка, так и не был обнаружен. Сегодня днем спасатели продолжат обследовать дельту, - сообщает arh112.ru.
 
Поиски осложняются недостатком информации: мужчина не сказал родственникам, где именно он собирается рыбачить, поэтому территория его возможного местонахождения очень обширна.
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Boater
03.10.17
12:52
Красное и Конвейер вообще рядом. Где там пропасть можно? Может заглох где, и телефон сел.
 
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