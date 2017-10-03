Пожилой рыбак пропал без вести в дельте Северной Двины
сегодня 12:43
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Накануне утром 78-летний архангелогородец отправился в одиночку на своем катере в сторону деревни Красное. Пенсионер должен был вернуться в тот же день до темноты, но родные так его и не дождались, и обратились к спасателям.
В темное время суток обнаружить пропавшего не удалось, и поисковые работы были продолжены сегодня утром.
В общей сложности спасатели осмотрели Мурманский рукав вплоть до д. Красное, мыс Чекаминка, слияние Мурманского и Корабельного рукавов, спустились до посёлка Конвейер. Желто-красный катер «Крым», на котором рыбачил дедушка, так и не был обнаружен. Сегодня днем спасатели продолжат обследовать дельту, - сообщает
arh112.ru.
Поиски осложняются недостатком информации: мужчина не сказал родственникам, где именно он собирается рыбачить, поэтому территория его возможного местонахождения очень обширна.
12:52