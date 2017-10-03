Пожилой рыбак пропал без вести в дельте Северной Двины

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Накануне утром 78-летний архангелогородец отправился в одиночку на своем катере в сторону деревни Красное. Пенсионер должен был вернуться в тот же день до темноты, но родные так его и не дождались, и обратились к спасателям.