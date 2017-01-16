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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Правительство РФ выделило полтора миллиарда рублей на разработку нового самолета

Средства направлены на разработку нового турбореактивного самолета для внутренних авиалиний. Самолет Ил-114-300 будет представлять из себя глубокую модернизацию предыдущей модели Ил-114-100 и заменит Ан-24/26.

«К сожалению, Ан-24/26 — это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет. По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам», — сообщили в Росавиации.

На данный момент на региональных авиалиниях используются иностранные машины.

С ОАО «Ил» и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) уже заключены контракты на проведение разработки самолета и двигателя к нему.

Всего планируется выпуск 100 машин до 2029 года. Первые 1,517 млрд рублей на разработку из бюджета уже выделены, - рассказывают "Известия".

  
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просмотров: 457
дата: 16.01.17 | 10:13
комментариев: 2
0 0
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Комментарии пользователей
yilyiya (2)
А НЕ ПРО НАС ТОТ, ЧТО СУПЕР И ПРИДУМЫВАЛИ... ОТРАБАТЫВАЕТ ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗА БУГРОМ.... У НАШИХ АВИАКОМПАНИЙ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ ЗАКУПИТЬ....
16.01.17
20:12
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Vadimych (1)
С "Сухим супер-джетом" носились, как курица с яйцом-и где он? Теперь-очередное надувание щёк.
16.01.17
17:51
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