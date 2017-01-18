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Архангельск: Общество

     

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Правительство ужесточит наказание за продажу нелегального алкоголя

Парламентарии предложили штрафовать за оборот спиртного без лицензии на сумму от двух до трех миллионов рублей.

Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект об ужесточении наказания за нелегальный оборот и продажу алкогольной продукции в Уголовный кодекс РФ. Однако в письме из правительства говорится, что штраф в 3 млн рублей «представляется чрезмерным».

Напомним, парламентарии предложили дополнить УК новыми пунктами, согласно которым штраф за оборот алкоголя без лицензии будет составлять от 2 млн до 3 млн рублей, либо в размере до двухлетнего дохода. Также изменения позволяют приговорить преступника к принудительным работам на срок до трех лет или лишить свободы на тот же срок.

Сейчас эти преступления подпадают под статью 171.1 УК, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и возможность тюремного срока до шести лет.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже предложил принять законопроект к рассмотрению и включить его в примерную программу работы на весеннюю сессию 2017 года, - сообщают "Известия"

  
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просмотров: 187
дата: 18.01.17 | 12:07
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