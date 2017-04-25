Архангельск: Общество

фото, видео с места события Представитель Архангельской области впервые победил в престижном лидерском конкурсе 23 апреля в Москве были названы победители федерального этапа всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». Участие в ежегодном всероссийском конкурсе лидеров приняли около 500 человек со всей страны и ведущие эксперты в различных областях.



- Здесь собрались настоящие лидеры нашей страны. Более 30 участников финального этапа конкурса стали победителями в различных номинациях и обладателями специальных призов жюри, - заявила на церемонии награждения директор Росдетцентра Алиса Крюкова. - Цель конкурса - объединить под одним крылом молодых людей и школьников, которые являются лидерами в своих субъектах.



Отметим, что участники конкурса были разбиты на три возрастные категории: 14-17 лет, 18-25 лет и 26-30 лет. Молодые люди должны были разработать и защитить свой социально значимый проект. Это могли быть проекты в сфере образования, спорта, культуры, сохранения исторической памяти и других.



Напомним, муниципальные этапы конкурса стартовали в марте 2016 года. В августе были определены победители региональных этапов, а в январе 2017 года начался федеральный этап. На протяжении трёх дней финала, 20-23 апреля, около 500 молодых людей защищали свои проекты, принимали участие в интеллектуальных мастерских, посещали лекции от ведущих экспертов в различных областях. В качестве экспертов выступили представители органов государственной власти, центров культуры, различных творческих союзов и ведущих общественных объединений.



Победителем в номинации «Руководитель молодёжного общественного объединения 26-30 лет» стал представитель Архангельской области - начальник отдела по работе с молодёжью молодёжного культурного центра «Луч», руководитель пула тренеров области, заместитель руководителя архангельского отделения РССМ Антон Пономарев. Победу в федеральном этапе престижного лидерского конкурса в России Поморье одерживает впервые.

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