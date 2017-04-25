наверх
Новости Архангельска
25 апреля, вторник 09:30
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
203
19.04.17
Архангельский ОСАГО Центр оформит страховку без очередей и «допов»
200
24.04.17
«Аквилон Инвест» завершил возведение зданий 2-й и 3-й очереди ЖК «Омега Хаус»
101
24.04.17
Проект «Свадьба в подарок» набирает обороты в Архангельске
100
24.04.17
В Архангельске назвали имя обладателя гран-при конкурса «Кисточка»
79
24.04.17
В новодвинской гимназии учится «супер класс»
79
24.04.17
«Аквилон Инвест» представил свои жилые комплексы на выставке «Жилищный проект»
77
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Представитель Архангельской области впервые победил в престижном лидерском конкурсе

23 апреля в Москве были названы победители федерального этапа всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века».
Участие в ежегодном всероссийском конкурсе лидеров приняли около 500 человек со всей страны и ведущие эксперты в различных областях.
 
- Здесь собрались настоящие лидеры нашей страны. Более 30 участников финального этапа конкурса стали победителями в различных номинациях и обладателями специальных призов жюри, - заявила на церемонии награждения директор Росдетцентра Алиса Крюкова. - Цель конкурса - объединить под одним крылом молодых людей и школьников, которые являются лидерами в своих субъектах.
 
Отметим, что участники конкурса были разбиты на три возрастные категории: 14-17 лет, 18-25 лет и 26-30 лет. Молодые люди должны были разработать и защитить свой социально значимый проект. Это могли быть проекты в сфере образования, спорта, культуры, сохранения исторической памяти и других.
 
Напомним, муниципальные этапы конкурса стартовали в марте 2016 года. В августе были определены победители региональных этапов, а в январе 2017 года начался федеральный этап. На протяжении трёх дней финала, 20-23 апреля, около 500 молодых людей защищали свои проекты, принимали участие в интеллектуальных мастерских, посещали лекции от ведущих экспертов в различных областях. В качестве экспертов выступили представители органов государственной власти, центров культуры, различных творческих союзов и ведущих общественных объединений.
 
Победителем в номинации «Руководитель молодёжного общественного объединения 26-30 лет» стал представитель Архангельской области - начальник отдела по работе с молодёжью молодёжного культурного центра «Луч», руководитель пула тренеров области, заместитель руководителя архангельского отделения РССМ Антон Пономарев. Победу в федеральном этапе престижного лидерского конкурса в России Поморье одерживает впервые.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: minmolsport29
просмотров: 122
дата: 25.04.17 | 08:52
комментариев: 1
0 1
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
Путинюгенд и его лидер
25.04.17
09:14
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080