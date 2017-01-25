На скамье подсудимых помимо двух десятков бандитов оказался сегодня и бывший высокопоставленный полицейский Алексей Шумов. В то время он занимал должность начальника уголовного розыска Северодвинска.
Экс-глава угрозыска заключил со следствием так называемое досудебное соглашение, но сотрудничал не очень активно, поэтому его дело так и не выделили в отдельное производство. По решению самих обвиняемых, вердикт им должен вынести суд присяжных.
Еще восемь обезвреженных силовиками бандитов согласились сотрудничать со следствием. Их дело будет рассматриваться отдельно от остальных. В особое производство выделено также уголовное дело в отношении лидера группировки Олега Шаманина
и двух его ближайших сподвижников.
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17:32