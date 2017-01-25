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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Судить «шаманинских» бандитов будут в Архангельске с участием присяжных заседателей

В областном центре начались предварительные слушания по громкому делу «шаманинских» рэкетиров. Члены группировки искали предпринимателей в Архангельске и Северодвинске и заставляли их платить деньги за «крышу».
На скамье подсудимых помимо двух десятков бандитов оказался сегодня и бывший высокопоставленный полицейский Алексей Шумов. В то время он занимал должность начальника уголовного розыска Северодвинска.

Экс-глава угрозыска заключил со следствием так называемое досудебное соглашение, но сотрудничал не очень активно, поэтому его дело так и не выделили в отдельное производство. По решению самих обвиняемых, вердикт им должен вынести суд присяжных. 

Еще восемь обезвреженных силовиками бандитов согласились сотрудничать со следствием. Их дело будет рассматриваться отдельно от остальных. В особое производство выделено также уголовное дело в отношении лидера группировки Олега Шаманина и двух его ближайших сподвижников.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"
 
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просмотров: 251
дата: 25.01.17 | 17:05
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
На "Машину Времени" и отправить во времена правления Сталина. Нашему "правосудию" я не склонен доверять.
25.01.17
17:32
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