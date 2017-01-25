Архангельск: Общество

фото, видео с места события Судить «шаманинских» бандитов будут в Архангельске с участием присяжных заседателей В областном центре начались предварительные слушания по громкому делу «шаманинских» рэкетиров. Члены группировки искали предпринимателей в Архангельске и Северодвинске и заставляли их платить деньги за «крышу». На скамье подсудимых помимо двух десятков бандитов оказался сегодня и бывший высокопоставленный полицейский Алексей Шумов. В то время он занимал должность начальника уголовного розыска Северодвинска.



Экс-глава угрозыска заключил со следствием так называемое досудебное соглашение, но сотрудничал не очень активно, поэтому его дело так и не выделили в отдельное производство. По решению самих обвиняемых, вердикт им должен вынести суд присяжных.



Еще восемь обезвреженных силовиками бандитов согласились сотрудничать со следствием. Их дело будет рассматриваться отдельно от остальных. В особое производство выделено также уголовное дело в отношении лидера группировки



Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье" Еще восемь обезвреженных силовиками бандитов согласились сотрудничать со следствием. Их дело будет рассматриваться отдельно от остальных. В особое производство выделено также уголовное дело в отношении лидера группировки Олега Шаманина и двух его ближайших сподвижников. версия для печати 251

дата:

комментариев:

видео

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть