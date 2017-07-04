Премьер-министр России запретил оставлять дошколят одних в машине

Правительство России запретило оставлять малышей в автомобиле во время его стоянки без присмотра совершеннолетних. Соответствующие изменения вносятся в правила дорожного движения, постановление опубликовано на сайте кабинета министров.Также, согласно документу, перевозить детей в машинах, оборудованных ремнями безопасности, "можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств". Также вводится штраф за нарушение этого правила - 3 тысячи рублей.«Что касается автокресел, то нужно исходить не из возраста ребенка, а из его роста и веса. Определяющим критерием в ДТП является не то, сколько ребенку лет, а то, насколько он крепкий. Есть дети, которые очень быстро растут, и их уже не так просто посадить в детское автокресло. Система разрешения и запрета на перевозку детей в креслах должна строиться по этому принципу», - заявил координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Васильев.