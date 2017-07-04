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Общество | Главные новости

Премьер-министр России запретил оставлять дошколят одних в машине

вчера 15:03
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Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому россиянам запрещено оставлять детей до семи лет без взрослого в припаркованном автомобиле.
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Фото: internetics.ro
Правительство России запретило оставлять малышей в автомобиле во время его стоянки без присмотра совершеннолетних. Соответствующие изменения вносятся в правила дорожного движения, постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Также, согласно документу, перевозить детей в машинах, оборудованных ремнями безопасности, "можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств". Также вводится штраф за нарушение этого правила - 3 тысячи рублей. 

«Что касается автокресел, то нужно исходить не из возраста ребенка, а из его роста и веса. Определяющим критерием в ДТП является не то, сколько ребенку лет, а то, насколько он крепкий. Есть дети, которые очень быстро растут, и их уже не так просто посадить в детское автокресло. Система разрешения и запрета на перевозку детей в креслах должна строиться по этому принципу», - заявил координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Васильев.
 
 
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kemastreet для Vadimych
04.07.17
17:37
Так,наверное,и было.Иначе откуда эти страхи,как не из детства.
 
+ 0 -
Vadimych
04.07.17
15:06
Его бы кто в детстве там оставили и забыли. Задолбал фонтанировать идеями...
 
+ 0 -
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