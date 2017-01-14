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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Прения сторон в соловецком «банном деле» проходят с участием архангельских СМИ

Суд начал рассматривать уголовное дело о нарушении тайны личной жизни. Иск в отношении экскурсовода поступил от главы Соловков. На заседание чиновник приехать не смог из-за нелётной погоды, активная дискуссия между сторонами развернулась в Сети.

От Евгения Тютюкова в редакцию News29, а также ряд других местных интернет-изданий, поступило развёрнутое объяснение причин обращения в суд. По словам чиновника, важен сам факт скрытой съёмки без согласия людей и последующее публичное распространение этой записи. «Очевидно, что Кодола неправильно понимает интересы общества, ибо защищая их, как он думает, он же грубо нарушает закон, а именно право гражданина на неприкосновенность личной жизни», считает глава Соловков.

У блогера Олега Кодолы своя правда. «Если двое чиновников тайно договорились совершить неправомерные действия. Затем один из них начал претворять их в жизнь, а прокуратура признала это незаконным, то подпадают ли их деяния под статью уголовного кодекса РФ «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом?», задается вопросом экскурсовод.

Евгений Тютюков полагает, что признание Кодолы правым приведёт к тому, что завтра все граждане, только лишь предполагающие что-либо, начнут устанавливать в банях и спальнях камеры и будут снимать, что там происходит.

В ответ независимый гид благодарит чиновника за подачу заявления в суд, ведь тем самым глава Соловков подтвердил, что в ролике присутствует именно он, а не какой-то похожий человек. Все мы помним историю с «пинцетным скандалом», завершившуюся безвестным исчезновением с политической сцены губернатора Архангельской области Николая Киселева. Тайная видеозапись с участием похожего на главу региона человека, достающего из пакета пинцетом деньги, наделала в свое время много шума, но так и не вылилась ни в какие коррупционные дела. 

Так или иначе, очередное судебное заседание по «банному делу» назначено на 24 января. Возможно, оно будет перенесено на Соловки. В любом случае News29 продолжит следить за ходом событий, давая возможность публично высказаться всем сторонам конфликта.

  
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просмотров: 470
дата: 14.01.17 | 14:06
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Boater (1)
Вообще, к публичному человеку, коим является и глава Тютюков (в хорошем смысле, а вы что подумали?), предъявляются несколько большие требования, чем скажем к сантехнику, который может молоть языком, что хочет. Здесь положение обязывает. В бане конечно снимать скрытой камерой негоже, но это другой вопрос. Пусть за причалы ответит.
14.01.17
18:17
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