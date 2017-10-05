Городскую пресс-службу Северодвинска возглавил чиновник из областной администрации

На должность начальника отдела по связям со средствами массовой информации администрации города корабелов назначена Наталья Ерёмина. Ранее она возглавляла Агентство по печати и СМИ в региональном правительстве.

Наталья Еремина с 2011 года работала в Агентстве по печати и СМИ, а с 2015 года возглавляла это ведомство.

Напомним, сама структура была преобразована в департамент пресс-службы и информации администрации губернатора Архангельской области и регионального правительства. Его возглавил ранее занимавший пост пресс-секретаря главы региона Иван Новиков. Как он пояснил в комментарии News29, назначение нового человека на должность пресс-секретаря пока не планируется, поэтому ему придется совмещать две должности.



