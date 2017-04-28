Под подозрение попали чиновник администрации Котласского района Сергей Альхимович и начальник управления имущественно-хозяйственного комплекса Александр Шумилов.
Последний знал, что газовая компания намеревается заключить с администрацией района договор аренды земельного участка. Эту землю он фиктивно передал физическому лицу по многократно заниженной арендной плате. Затем, чтобы замести следы, участок передавался в субаренду от одной подконтрольной чиновникам фирмы к другой.
Следствие продолжается.
Напомним, в отношении Шумилова уже возбуждено уголовное дело. Он подозревается в аферах
с госконтрактами и срыве отопительного сезона в Сольвычегодске.