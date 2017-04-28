Архангельск: Общество

фото, видео с места события Преступный дуэт котласских чиновников попался на земельной афере В 2016 году двое работников администрации Котласского района разработали преступную схему, по которой они получали доход от сдачи в аренду земли, находящейся в государственной собственности. Возбуждено уголовное дело. Под подозрение попали чиновник администрации Котласского района Сергей Альхимович и начальник управления имущественно-хозяйственного комплекса Александр Шумилов. Последний знал, что газовая компания намеревается заключить с администрацией района договор аренды земельного участка. Эту землю он фиктивно передал физическому лицу по многократно заниженной арендной плате. Затем, чтобы замести следы, участок передавался в субаренду от одной подконтрольной чиновникам фирмы к другой. Следствие продолжается. Напомним, в отношении Шумилова уже возбуждено уголовное дело. Он подозревается в аферах с госконтрактами и срыве отопительного сезона в Сольвычегодске. версия для печати просмотров: 133

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: nversia.ru Фотография из 1 | закрыть