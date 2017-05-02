наверх
Новости Архангельска
02 мая, вторник 11:12
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
30.04.17
Итальянский разговорный клуб приглашает к общению на итальянском языке!
233
27.04.17
Изучение итальянского языка начинается с открытых уроков в «Полиглоте»
158
01.05.17
Рынок первичного жилья в Архангельске пополнился к Первомаю новыми предложениями
95
01.05.17
В Архангельске стартовал конкурсный отбор «Юных добровольцев России»
86
01.05.17
Юные флорболисты Поморья поборются за трофей на международном детском турнире
85
28.04.17
С 9 по 12 мая архангелогородцев приглашают на ярмарку для дома и дачи
54
28.04.17
Летняя языковая площадка начнёт работать в Архангельске в июне
28
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Превысивший полномочия экс-глава Ерцево Михальчук предстанет перед судом

Теперь бывший чиновник за свои аферы ответит перед законом. В ходе допроса бывший чиновник Сергей Михальчук признал свою вину.
По версии следствия, экс-глава Ерцева в январе 2014 года подписал акты о приемке работ по муниципальному контракту на проектирование и оснащение коллективными приборами учета энергии в многоквартирных дома на территории муниципалитета, заведомо зная, что работы на сумму свыше 490 000 рублей подрядчиком не выполнены. В результате бюджету муниципалитета был приченен крупный ущерб.
 
Кроме того, Михальчук в феврале 2016 года решил помочь знакомой в решении жилищного вопроса. Он дал указание подчиненным принять заявление о заключении с ней договора соцнайма квартиры, а также подготовил письменное ходатайство для рассмотрения на жилищной комиссии вопроса о выделении знакомой жилья.
 
В результате женщине и трем членам ее семьи, не имеющим права на внеочередное получение жилья, по договору социального найма предоставлена квартира в поселке Ерцево.
 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в региональном управлении СКР России.
 
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 108
дата: 02.05.17 | 10:12
комментариев: 2
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Владимир С. (2)
Прямо как в басне Крылова про Кота и Повара.
02.05.17
10:44
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Дмитрий Т. (1)
Знаю ещё одного Михальчука, по которому тюрьма плачет... Но он из касты неприкасаемых
02.05.17
10:34
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080