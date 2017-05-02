По версии следствия, экс-глава Ерцева
в январе 2014 года подписал акты о приемке работ по муниципальному контракту на проектирование и оснащение коллективными приборами учета энергии в многоквартирных дома на территории муниципалитета, заведомо зная, что работы на сумму свыше 490 000 рублей подрядчиком не выполнены. В результате бюджету муниципалитета был приченен крупный ущерб.
Кроме того, Михальчук в феврале 2016 года решил помочь знакомой в решении жилищного вопроса. Он дал указание подчиненным принять заявление о заключении с ней договора соцнайма квартиры, а также подготовил письменное ходатайство для рассмотрения на жилищной комиссии вопроса о выделении знакомой жилья.
В результате женщине и трем членам ее семьи, не имеющим права на внеочередное получение жилья, по договору социального найма предоставлена квартира в поселке Ерцево.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в региональном управлении СКР России.
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