Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени накануне вручил глава государства начальнику участка-старшему сдаточному механику «Центра судоремонта «Звёздочка» Валерию Григоровичу. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Принимая награду, Валерий Григорович поблагодарил главу государства за высокую оценку его труда. «Мой труд я неразрывно связываю с трудом большого, дружного, грамотного коллектива предприятия «Звёздочка». Хочу поблагодарить руководство «Звёздочкиа», потому что оно предано своему заводу. И готов заверить от имени всего завода, что мы достойно выполним государственный план», – сказал судоремонтник.

Валерий Григорович работает на предприятии «Звездочка» более 45 лет. Он принимал непосредственное участие в обеспечении работ и сдаче более 60 подводных лодок и надводных кораблей, являлся ответственным сдаточным механиком двух стратегических ракетоносцев. Одним из первых освоил специфику работ на АПЛ третьего поколения.

Валерий Михайлович является наставником молодежи. Только за последние четыре года под его непосредственным руководством четыре выпускника втуза стали квалифицированными специалистами.

За выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности государственными наградами и почетными званиями были отмечены более тридцати россиян.