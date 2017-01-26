Финансовая афера вскрылась после проверки прокуратуры, проведённой совместно с контрольно-счетной палатой Архангельской области.

Установлено, что руководитель ОАО «Октябрьский домостроительный комбинат» Сергей Резанов в 2013-2014 гг. предъявил к оплате фактически невыполненные этим обществом работы на сумму свыше 42 млн. рублей. Денежные средства были оплачены администрацией Устьянского района из областного и местного бюджетов.

Материалы проверки направлены в следственный отдел, пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.



Напомним, строительство лыжероллерной трассы общей протяженностью более 6 километров осуществлялось в рамках федеральной программы. Затраты на реализацию проекта превысили четверть миллиарда рублей, более половины из которых - федеральные средства.