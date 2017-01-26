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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

При строительстве лыжероллерной трассы в Малиновке выявлены многомиллионные хищения

Финансовая афера вскрылась после проверки прокуратуры, проведённой совместно с контрольно-счетной палатой Архангельской области.

Установлено, что руководитель ОАО «Октябрьский домостроительный комбинат» Сергей Резанов в 2013-2014 гг. предъявил к оплате фактически невыполненные этим обществом работы на сумму свыше 42 млн. рублей. Денежные средства были оплачены администрацией Устьянского района из областного и местного бюджетов.

Материалы проверки направлены в следственный отдел, пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, строительство лыжероллерной трассы общей протяженностью более 6 километров осуществлялось в рамках федеральной программы. Затраты на реализацию проекта превысили четверть миллиарда рублей, более половины из которых - федеральные средства.

  
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просмотров: 205
дата: 26.01.17 | 09:48
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