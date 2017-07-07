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Общество | Главные новости

При строительстве социального жилья в Онежском районе выявлены нарушения

сегодня 12:17
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Представители Народного фронта считают недопустимым попытки районной администрации сдать социальный дом в поселке Малошуйка в эксплуатацию и фактически поселить людей в «новое аварийное» жилье.
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Ход строительства социальных домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Онежском районе обсудили на совместном заседании с представителями министерства ТЭК и ЖКХ региона, инспекции Госстройнадзора, муниципального образования «Малошуйское».
 
Беспокойство представителей ОНФ и экспертов региональной рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» вызывает возведение двухэтажного воссьмиквартирного деревянного дома в поселке Малошуйка на улице Ленина, 104, который подрядчик собирается сдать к 10 августа этого года. Впервые замечания к данному объекту эксперты ОНФ высказали чиновникам полгода назад, но они так и не были устранены. Уже на начальной стадии строительства были допущены существенные нарушения. Так, фундаменты выполнены с грубым отклонением от проекта и не обеспечивают надежную эксплуатацию цокольного перекрытия и внутренних стен здания.
 
Эксперты ОНФ выявили изменение в проекте высоты технического подполья: 70 см вместо 165 см, при таких отклонениях невозможно обслуживать канализацию и водопровод под домом, несущая способность свай недостаточная по отношению к проектной, вокруг здания и под ним стоит вода глубиной до 15 см, утеплитель в цокольном перекрытии в некоторых местах уложен в виде рулонов с зазорами, сечение бруса тоже не соответствует проектному решению, вместо 250 х 250 мм используется брус с сечением 200 х 200 мм.
 
«Первоначальные замечания экспертов ОНФ удовлетворены лишь частично, после того как прошла экспертиза статических испытаний свай, их углубили, – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Сергей Альбицкий. – Несмотря на неисправленные нарушения при строительстве жилого дома, подрядчик приступил к отделочным работам внутри здания. При этом инспекция Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) осуществляла недостаточный надзор на объекте, в связи с чем сделала вывод о его пригодности и не ставила под сомнение несущую способность свай. Представители ОНФ считают недопустимым попытки районной администрации сдать дом в эксплуатацию и фактически поселить людей в «новое аварийное» жилье».
 
Представители власти заверили активистов ОНФ, что все нарушения при строительстве дома будут исправлены, на объект снова отправится инспекция ГАСН. Региональное отделение Народного фронта возьмет под контроль окончание строительства социального жилья в поселке Малошуйка и устранение всех зафиксированных дефектов.
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