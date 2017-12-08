Причиной аварии теплотрассы на улице Садовой стала коррозия трубопровода

Вчерашняя авария на сетях теплоснабжения в Архангельске вызвала вопросы у горожан о причинах аварии, ведь летом проводились гидравлические испытания.

Новости по теме Часть улицы Садовой провалилась под землю из-за аварии на теплосетях в Архангельске

Накануне на улице Садовой произошел прорыв трубы теплоснабжения, в результате которого даже образовался провал проезжей части. Движение автомобилей в этом месте было ограничено.

По словам директора Архгортеплосетей - структурного подразделения ТГК-2 Андрея Воробьева, основная причина большинства аварий – подтопление теплотрассы. В результате этого происходит наружная коррозия трубы и её разрушение. Именно такая ситуация возникла на улице Садовая.

Как сообщили в пресс-службе администрации Архангельска, работоспособность поврежденного участка восстановлена. Сейчас главная задача — убрать наледь и восстановить проезжую часть.