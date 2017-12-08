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Общество | Главные новости

Причиной аварии теплотрассы на улице Садовой стала коррозия трубопровода

сегодня 12:03
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Вчерашняя авария на сетях теплоснабжения в Архангельске вызвала вопросы у горожан о причинах аварии, ведь летом проводились гидравлические испытания.
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Фото: vp.donetsk.ua
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Часть улицы Садовой провалилась под землю из-за аварии на теплосетях в Архангельске

Накануне на улице Садовой произошел прорыв трубы теплоснабжения, в результате которого даже образовался провал проезжей части. Движение автомобилей в этом месте было ограничено.

По словам директора Архгортеплосетей - структурного подразделения ТГК-2 Андрея Воробьева, основная причина большинства аварий – подтопление теплотрассы. В результате этого происходит наружная коррозия трубы и её разрушение. Именно такая ситуация возникла на улице Садовая.

Как сообщили в пресс-службе администрации Архангельска, работоспособность поврежденного участка восстановлена. Сейчас главная задача — убрать наледь и восстановить проезжую часть. 

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