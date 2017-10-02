Присяжные заседатели вынесли вердикт двум убившим таксиста новодвинцам

В Архангельском областном суде оглашен вердикт по делу двух 45-летних жителей Новодвинска, которые в 2015 году жестоко расправились с водителем такси.

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Днем 25 мая 2015 года такси с двумя пассажирами приехало в садовое товарищество «Зори Севера». Из-за оплаты проезда между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого и произошло убийство. Один из новодвинцев ударил водителя по голове и начал душить, а второй — ударил ножом в грудь.

Чтобы скрыть тело, душегубы перевезли тело шофера на берег Северной Двины и, привязав к нему кирпичи, утопили.

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела, коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными и незаслуживающими снисхождения.