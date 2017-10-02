Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
01.10.17
1742
01.10.17
1664
01.10.17
864
01.10.17
521
30.09.17
435
30.09.17
424
30.09.17
338
реклама
реклама
Новости компаний
01.10.17
228
30.09.17
227
30.09.17
213
30.09.17
200
30.09.17
198
30.09.17
183
30.09.17
138
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Присяжные заседатели вынесли вердикт двум убившим таксиста новодвинцам

сегодня 10:30
271 0
В Архангельском областном суде оглашен вердикт по делу двух 45-летних жителей Новодвинска, которые в 2015 году жестоко расправились с водителем такси.
 >
Фото: подключение-к-яндекс-такси-на-своем-авто.рф
Новости по теме
Двое новодвинцев ответят в суде за убийство таксиста

Днем 25 мая 2015 года такси с двумя пассажирами приехало в садовое товарищество «Зори Севера». Из-за оплаты проезда между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого и произошло убийство. Один из новодвинцев ударил водителя по голове и начал душить, а второй — ударил ножом в грудь.

Чтобы скрыть тело, душегубы перевезли тело шофера на берег Северной Двины и, привязав к нему кирпичи, утопили.

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела, коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными и незаслуживающими снисхождения.

271 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Череду массовых мероприятий в Архангельске завершил митинг сторонников Навального
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080