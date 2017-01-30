В этом году регионам будет выделено 300 миллионов рублей на повышение трудовой мобильности россиян, то есть на оказание им материальной помощи при переезде на работу в другой субъект.

Эти деньги пойдут как самим работодателям, так и сотрудникам на компенсацию расходов на переезд, аренду жилья, переобучение под новое рабочее место (при необходимости) и так далее. За одного такого приезжего работника-россиянина компания может получить 225 тысяч рублей.

Как пишет Российская Газета, сейчас подготовлено распоряжение правительства, согласно которому 200 миллионов рублей из федерального бюджета распределяются между 14 регионами, среди которых есть и Архангельская область. Еще сто миллионов (300 миллионов - сумма, заложенная в федеральной казне на этот год), вероятнее всего, будут направлены позже.

Отметим, что самим субъектам тоже придётся вложиться - из 225 тысяч рублей для работодателя федеральная казна дает 150 тысяч, остальное должен добавить регион.

Всего планируется привлечь более 1000 человек. Им будут предложены рабочие места на реализации 62 инвестпроектов.