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Архангельск: Общество

     

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Привлекать трудовые кадры в Поморье будут с помощью федеральной программы

В этом году регионам будет выделено 300 миллионов рублей на повышение трудовой мобильности россиян, то есть на оказание им материальной помощи при переезде на работу в другой субъект.

Эти деньги пойдут как самим работодателям, так и сотрудникам на компенсацию расходов на переезд, аренду жилья, переобучение под новое рабочее место (при необходимости) и так далее. За одного такого приезжего работника-россиянина компания может получить 225 тысяч рублей.

Как пишет Российская Газета, сейчас подготовлено распоряжение правительства, согласно которому 200 миллионов рублей из федерального бюджета распределяются между 14 регионами, среди которых есть и Архангельская область. Еще сто миллионов (300 миллионов - сумма, заложенная в федеральной казне на этот год), вероятнее всего, будут направлены позже.

Отметим, что самим субъектам тоже придётся вложиться - из 225 тысяч рублей для работодателя федеральная казна дает 150 тысяч, остальное должен добавить регион.

Всего планируется привлечь более 1000 человек. Им будут предложены рабочие места на реализации 62 инвестпроектов.

  
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просмотров: 98
дата: 30.01.17 | 11:09
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
Кого привлекать? Своих устройте,хотя здесь главное в 300 миллионов лапки запустить и покопаться.Может что прилипнет.
30.01.17
11:28
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