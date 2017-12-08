Привокзальный район Архангельска обретет «водную автономию»

В завершающую стадию входит работа специалистов МУП «Водоканал» по достройке первого этапа кольцевого водовода. На место событий прибыл глава города Игорь Годзиш обсудил сроки введения в эксплуатацию нового участка и перспективы продолжения проекта.

Строительство резервного кольцевого водовода в Архангельске началось еще 8 лет назад. Однако ни один этап этого масштабного и необходимого городу проекта не был завершен. В этом году городские власти поставили задачу предпринять все усилия, чтобы водовод был достроен.

Для завершения первого этапа, который позволит обрести «водную автономию» привокзальному району, осталось достроить 30 метров трубопровода, установить поворотный элемент и замкнуть кольцо. Предварительно был выпонен гиганский объем работ: от обследования имеющегося водовода до установки многочисленных задвижек и другой арматуры. До конца декабря строительно-монтажные работы на дополнительном водоводе будут завершены, и предприятие приступит к его испытаниям. Удастся ли ввести его в эксплуатацию, зависит от количества и характера выявленных в ходе проверки дефектов. Учитывая, что трубы пролежали в земле более 8 лет, заранее предсказать результат испытаний невозможно.

Глава города Игорь Годзиш особое внимание заострил на вопросах безопасности и качества воды, которая будет поступать к горожанам по «кольцу».

- Поскольку водопровод долгие годы не эксплуатировался, то «Водоканалу» необходимо принять все меры для тщательной промывки и обеззараживанию труб. Мы должны быть абсолютно уверены в безопасности воды, которая будет в кранах у жителей привокзального района. И второй момент – гидравлические испытания повышенным давлением, чтобы была уверенность в надежности водоснабжения, - подчеркнул Игорь Годзиш.

Что касается продолжения строительства кольцевого водовода, который должен обеспечить резервное снабжение жителей и других районов города, то в инвестиционной программе «Водоканала» оно запланировано на ближайшие 7 лет.