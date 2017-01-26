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Архангельск: Общество

     

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Проблема преждевременных родов стала темой медицинского форума в Архангельске

В СГМУ проходит XVII форум, посвященный иконе Божией Матери «Млекопитательница». Участники обсудили вопросы оказания медпомощи женщинам и недоношенным детям в преждевременных родах, психологической поддержки рожениц, новые подходы к вскармливанию.
Министр здравоохранения Архангельской области Карпунов, отметил, что современная демографическая политика тесно связана с политикой всего государства. По словам министра, XVII региональная научно-практическая конференция – это пример не сиюминутного отношения к вопросу, а исторически сложившегося подхода к организации данной службы. Если вспомнить показатели младенческой смертности, которые были в первые годы после перехода на новые критерии, в нашей области они не были столь критичны благодаря большим организационным усилиям, а также профессиональному отношению к своим обязанностям всех сидящих в зале. Тематика форума имеет первостепенное значение, так как болезни перинатального периода занимают первое место в структуре младенческой смертности. Преждевременные роды – это сложная ситуация не только для женщины, но и для всей ее семьи. С введением в этом году в строй нового перинатального центра мы выйдем на новый виток повышения качества оказания медицинской помощи женщинам всей Архангельской области, - заявил министр. 

В рамках второго дня работы конференции пройдут мастер-классы на темы: «Второй этап выхаживания недоношенных новорожденных детей», «Преждевременные роды – трудная жизненная ситуация для матери и ребенка», «Преимущества грудного вскармливания для ребенка и матери при преждевременных родах» и «Ценность человеческой жизни». 

Мастер-классы состоятся в СГМУ, Архангельской детской областной больнице и Архангельском родильном доме имени К.Н. Самойловой.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: nsmu
просмотров: 93
дата: 26.01.17 | 14:36
комментариев: 2
0 0
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
Если в СГМУ будут проходить форумы посвящённые иконам,преждевременная смертность возрастёт.
26.01.17
14:52
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