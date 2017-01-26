Архангельск: Общество все фото (16)

фото, видео с места события Проблема преждевременных родов стала темой медицинского форума в Архангельске В СГМУ проходит XVII форум, посвященный иконе Божией Матери «Млекопитательница». Участники обсудили вопросы оказания медпомощи женщинам и недоношенным детям в преждевременных родах, психологической поддержки рожениц, новые подходы к вскармливанию. Министр здравоохранения Архангельской области Карпунов, отметил, что современная демографическая политика тесно связана с политикой всего государства. По словам министра, XVII региональная научно-практическая конференция – это пример не сиюминутного отношения к вопросу, а исторически сложившегося подхода к организации данной службы. Если вспомнить показатели младенческой смертности, которые были в первые годы после перехода на новые критерии, в нашей области они не были столь критичны благодаря большим организационным усилиям, а также профессиональному отношению к своим обязанностям всех сидящих в зале. Тематика форума имеет первостепенное значение, так как болезни перинатального периода занимают первое место в структуре младенческой смертности. Преждевременные роды – это сложная ситуация не только для женщины, но и для всей ее семьи. С введением в этом году в строй нового перинатального центра мы выйдем на новый виток повышения качества оказания медицинской помощи женщинам всей Архангельской области, - заявил министр.



В рамках второго дня работы конференции пройдут мастер-классы на темы: «Второй этап выхаживания недоношенных новорожденных детей», «Преждевременные роды – трудная жизненная ситуация для матери и ребенка», «Преимущества грудного вскармливания для ребенка и матери при преждевременных родах» и «Ценность человеческой жизни».



Мастер-классы состоятся в СГМУ, Архангельской детской областной больнице и Архангельском родильном доме имени К.Н. Самойловой.

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