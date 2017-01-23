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Архангельск: Общество

     

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За подделку продуктов продавцов решили наказывать исправительными работами

Наказание за производство и реализацию поддельных продуктов может ужесточиться. Роспотребнадзор разработал поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают до двух лет исправительных работ за фальсификаты.
При этом под удар попадут и те продавцы, которые не знали, что производитель прислал им подделку.

Если инициатива Роспотребнадзора будет утверждена, в УК РФ появится статья «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции».

За продажу подделок в крупном размере (на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.) будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 800 тыс. руб. или год исправительных работ.

Как сообщают "Известия", в случае реализации фальсификатов группой лиц по предварительному сговору сумма штрафа вырастает до 1 млн руб., а срок исправительных работ — до двух лет. Размер штрафа за фальсификацию при организации питания в образовательных и медицинских учреждениях составит до 3 млн. руб.


  
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просмотров: 220
дата: 23.01.17 | 10:10
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
Марина Р. (2)
А чего сразу не на гильотину продавца, который не знает о поддельном товаре? На самом деле все просто - это называется перекладывание ответственности. Когда власть не в состоянии пресечь производство поддельных продуктов, то крайним становится тот, кого проще наказать. На него же возлагается контроль за недопущением фальсификата на рынок. Просто прелесть...
23.01.17
11:49
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fantazer (1)
Чухнулись. А продавец опять крайний. Ещё 6ы с депутатско-чиновьичим суррогатом (оборотни), вот, так, просто разобраться-"банное дело" тому подтверждение.
23.01.17
10:46
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