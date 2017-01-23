При этом под удар попадут и те продавцы, которые не знали, что производитель прислал им подделку.
Если инициатива Роспотребнадзора будет утверждена, в УК РФ появится статья «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции».
За продажу подделок в крупном размере (на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.) будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 800 тыс. руб. или год исправительных работ.
Как сообщают
"Известия", в случае реализации фальсификатов группой лиц по предварительному сговору сумма штрафа вырастает до 1 млн руб., а срок исправительных работ — до двух лет. Размер штрафа за фальсификацию при организации питания в образовательных и медицинских учреждениях составит до 3 млн. руб.
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