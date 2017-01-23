Архангельск: Общество

фото, видео с места события За подделку продуктов продавцов решили наказывать исправительными работами Наказание за производство и реализацию поддельных продуктов может ужесточиться. Роспотребнадзор разработал поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают до двух лет исправительных работ за фальсификаты.



Если инициатива Роспотребнадзора будет утверждена, в УК РФ появится статья «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции».



За продажу подделок в крупном размере (на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.) будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 800 тыс. руб. или год исправительных работ.



Как сообщают





При этом под удар попадут и те продавцы, которые не знали, что производитель прислал им подделку.Если инициатива Роспотребнадзора будет утверждена, в УК РФ появится статья «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции».За продажу подделок в крупном размере (на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.) будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 800 тыс. руб. или год исправительных работ.Как сообщают "Известия", в случае реализации фальсификатов группой лиц по предварительному сговору сумма штрафа вырастает до 1 млн руб., а срок исправительных работ — до двух лет. Размер штрафа за фальсификацию при организации питания в образовательных и медицинских учреждениях составит до 3 млн. руб. версия для печати просмотров: 220

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: kp.md Фотография из 1 | закрыть