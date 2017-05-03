Сегодня в Правительстве региона состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды». Отмечены высокий уровень компетенции специалистов администрации Архангельска.

В столице Поморья участниками проекта стали 17 дворовых территорий и 2 территории общего пользования – пр. Чумбарова-Лучинского и сквер у КЦ «Северный». В настоящее время ведется документальная проработка и утверждение программ, а после 25 мая откроется возможность для объявления конкурсов на выполнение работ.

Глава Архангельска Игорь Годзиш считает, что в настоящее время главным результатом внедрения проекта можно считать активное включение горожан в работу по созданию комфортной городской среды.

- Это первая программа, в обсуждении которой приняло непосредственное участие более 7 тысяч человек. Многие архангелогородцы проголосовали за тот или иной проект на сайте, были даже попытки повлиять на итоги опроса с помощью технологии так называемой накрутки голосов. Я не припомню аналогичной программы в городе, которая бы вызвала такой взрывной интерес. И на самом деле: кто был активен, кто выстраивал коммуникации, вовлекал сторонников, тот и смог отстоять стремление сделать место своего проживание комфортнее. Так было, например, в Северном округе. Высокая заинтересованность людей имеет огромное значение для успешной реализации проекта, - отметил Игорь Годзиш.

В дальнейшем городским властям предстоит взвешенно подойти к проведению конкурса на выполнение работ, чтобы к ним приступили опытные подрядчики, способные в срок и в полном объеме провести работы по благоустройству территорий.