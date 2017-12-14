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Общество | Главные новости

Проезд Сибиряковцев в Архангельске откроется для движения 15 декабря

сегодня 12:21
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Завтра, 15 декабря, состоится официальное открытие проезда Сибиряковцев. В мероприятии примут участие губернатор Поморья Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш.
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Фото: arhnet.news
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Принимать дорогу у подрядчика глава Поморья и градоначальник будут завтра в 11:00. В это время проезд будет закрыт для автомобилистов. По завершению официальных мероприятий четырехполосную магистраль откроют для всех автомобилистов.

Напомним, подрядчик должен был сдать дорогу в октябре 2018 года, но работы пошли быстрее. Всего реконструкция проезда Сибиряковцев обошлась в 235 млн рублей. 

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