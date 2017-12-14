Проезд Сибиряковцев в Архангельске откроется для движения 15 декабря

Принимать дорогу у подрядчика глава Поморья и градоначальник будут завтра в 11:00. В это время проезд будет закрыт для автомобилистов. По завершению официальных мероприятий четырехполосную магистраль откроют для всех автомобилистов.

Напомним, подрядчик должен был сдать дорогу в октябре 2018 года, но работы пошли быстрее. Всего реконструкция проезда Сибиряковцев обошлась в 235 млн рублей.