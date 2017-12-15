Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
1731
14.12.17
1117
14.12.17
1046
13.12.17
798
14.12.17
676
13.12.17
676
14.12.17
673
реклама
реклама
Бизнес новости
13.12.17
161
14.12.17
90
14.12.17
89
14.12.17
88
14.12.17
87
14.12.17
71
14.12.17
25
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Проезд Сибиряковцев в Архангельске превратился в современную четырехполосную дорогу

сегодня 15:14
65 0
Сегодня состоялась официальная церемония открытия проезда Сибиряковцев. Архангельские автомобилисты получили в подарок на Новый год современную четырехполосную развязку на выезде из города.
 >
Фото: arhcity.ru
Новости по теме
Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика
Проезд Сибиряковцев в Архангельске закрыт почти на полгода
Длина новой дороги в объезд областной больницы в Архангельске составит 720 метров
Еще новости по теме

Введённая в эксплуатацию четырехполосная дорога протяженностью 724 метра соединила улицы Гагарина и Теснанова, разгрузив дороги в направлении аэропорта.

Общая толщина дорожного полотна составляет 21 см, верхнего щебеночно-мастичного слоя – 4 сантиметра. Гарантия на выполненные работы составляет 4 года.

Кроме автодороги рядом с областной больницей появилась вместительная парковка на 77 автомобилей.

Напомним, дорогу собирались сдать в 2018 году, но благодаря доплнительнмоу финансированию и ответственности подрядчика, магистраль открылась раньше срока. 

65 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Виктор Павленко: Выборы президента России пройдут 18 марта
Новости по теме | Общество
 
Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика
Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика
Строительство проезда Сибиряковцев идёт полным ходом. Подрядчик намерен сдать новую городскую трассу раньше срока. Бригады уже завершили подготовку территории и приступили к земляным работам.
11.07.17 23:59
4263
 
Проезд Сибиряковцев в Архангельске закрыт почти на полгода
Проезд Сибиряковцев в Архангельске закрыт почти на полгода
С 17 мая по 31 октября в связи с реконструкцией автомобильной дороги будет закрыт для движения всех видов транспорта проезд Сибиряковцев от улицы Теснанова до улицы Гагарина.
17.05.17 14:29
3993 6
Эдуард С.: лучше бы написали когда его сделают и откроют для автомобилистов......
 
Длина новой дороги в объезд областной больницы в Архангельске составит 720 метров
Длина новой дороги в объезд областной больницы в Архангельске составит 720 метров
Строительство развязки на выезде из Архангельска начнется уже в мае. Конкурс выиграла компания «Севзапдорстрой».
05.05.17 14:18
4541 5
Дмитрий Т. CHMO: Контрактная система, сделаешь дешевле участвуй в конкурсе. Выучейка стоила 700 млн и...
 
Обновленную развязку на выезде из центра Архангельска построят к зиме 2018 года
Обновленную развязку на выезде из центра Архангельска построят к зиме 2018 года
Финансирование работ по обновлению проезда Сибиряковцев в обход областной больницыпредусмотрено в рамках областной адресной инвестиционной программы. Реализация проекта займет не менее полутора лет.
21.04.17 13:07
6206 6
Сергей Б.: сначала делают развязку, а затем закрывают дорогу. А не наоборот. Даже ул.Самойло не...
 
В Архангельске перекрыли движение по проезду Сибиряковцев
В Архангельске перекрыли движение по проезду Сибиряковцев
Решение закрыть проезд принято властями и ГИБДД по настоянию медиков и пациентов расположенной там больницы. Теперь попасть в центр города автолюбители смогут, повернув налево, в сторону онкодиспансера, или проехав прямо по улице Теснанова.
07.06.16 22:20
5403 23
fantazer: Долго запрягают... Ещё три года назад должны были начать строительство дороги. Но у нас,...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080