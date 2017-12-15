Проезд Сибиряковцев в Архангельске превратился в современную четырехполосную дорогу
сегодня 15:14
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Сегодня состоялась официальная церемония открытия проезда Сибиряковцев. Архангельские автомобилисты получили в подарок на Новый год современную четырехполосную развязку на выезде из города.
Введённая в эксплуатацию четырехполосная дорога протяженностью 724 метра соединила улицы Гагарина и Теснанова, разгрузив дороги в направлении аэропорта.
Общая толщина дорожного полотна составляет 21 см, верхнего щебеночно-мастичного слоя – 4 сантиметра. Гарантия на выполненные работы составляет 4 года.
Кроме автодороги рядом с областной больницей появилась вместительная парковка на 77 автомобилей.
Напомним, дорогу собирались сдать в 2018 году, но благодаря доплнительнмоу финансированию и ответственности подрядчика, магистраль открылась раньше срока.