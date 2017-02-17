В Архангельске прошёл Пленум областной организации профсоюза, на котором основными темами для обсуждения стала низкая зарплата работников культуры и акция «МРОТ по закону!», возобновлённая Федерацией профсоюзов Поморья в 2017 году.

Ситуация в отрасли, действительно, трудная. Несмотря на стремление руководителей выполнять «майские указы» Президента РФ, средняя заработная плата работников культуры в Архангельской области сегодня 25,5 тысяч рублей, что составляет около 68% от средней по региону (36 678 руб. в 2016 году). А у работников муниципальных учреждений и того меньше — всего 63%. Как рассказала председатель Архангельской областной организации профсоюза работников культуры Ирина Томилова, если из этой зарплаты сегодня будут вычитать северные надбавки, то она может скатиться до 15 000 рублей в месяц – практически, на грань прожиточного минимума.



Представители профактива из районов подтвердили, что в конце 2016-го и начале 2017 года руководители муниципальных учреждений культуры получили письма из правового департамента правительства Архангельской области с рекомендациями в вопросах заработной платы руководствоваться последними решениями Верховного Суда и позицией Архангельского областного суда, «разрешающими» платить минимальную зарплату в размере 7500 рублей со ссылкой на то, что в неё уже включены районный коэффициент и северная надбавка. Доходит до того, что руководителям намекают: если будете платить больше, то вам инкриминируют нецелевое расходование бюджетных средств. Что интересно, эти и подобные заявления и распоряжения, как правило, озвучиваются только устно. Видимо, те, кто их делает, пытаются избежать ответственности, если вдруг позиция вышестоящей власти изменится на противоположную.



Однако, по словам представителей с мест, социально ответственные руководители всеми силами стараются удержать планку минимальной заработной платы в своих учреждениях на уровне 12 700 рублей — то есть, МРОТ+ северные. Но далеко не у всех есть такая возможность, ведь фонд оплаты труда на 2017 год остался на уровне 2016 года, и из бюджета не будет выделено больше ни копейки. В такой ситуации и муниципалитеты вынуждены идти на разные ухищрения. Например, повышать нормы труда. Так, уборщица на ту же зарплату теперь должна убирать не 500, а 600 кв. метров. При этом в некоторых учреждениях пошли ещё дальше, начав высчитывать убираемую площадь за минусом площади, которую на полу занимают шкафы и другая мебель, под которой пол не моют…



Именно поэтому профактив работников культуры, собравшийся на пленуме из всех районов области, активно поддержал выступление председателя Федерации профсоюзов Архангельской области Аллы Сафоновой, которая рассказала, что в 2017 году профсоюзы возобновляют акцию «МРОТ по закону!». Она в свою очередь предложила представителям профсоюзов собрать максимальное количество анкет по мониторингу минимальной заработной платы в учреждениях, который проводит ФПАО. «Именно с вашей помощью, имея живые документальные доказательства в виде расчётных листков конкретных работников, мы получим аргументы, на которые власть не сможет закрыть глаза, — сказала Алла Сафонова. — Ведь главная цель акции «МРОТ по закону!» — добиться того, чтобы на федеральном уровне был принят закон, закрепляющий понятие минимального размера оплаты труда и «выводящий» северные коэффициенты и другие надбавки из его состава».

