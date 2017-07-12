Прокуратура добилась увольнения нечистых на руку директоров МУПов в Северодвинске

В городе корабелов по представлению прокурора уволили двух руководителей муниципальных предприятий сферы ЖКХ. Оба директора сейчас находятся под следствием по делу о миллионных хищениях муниципального имущества.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что главой СМУП «ЖКХ» и директором МУП «ЖКК» совершались хищения денежных средств подконтрольных им учреждений.



В отношении руководителей в настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 160 (присвоение). Общий ущерб от преступных действий составил порядка 11 млн. рублей.

Однако несмотря на то, что главы МУПов находятся под следствием, они продолжали занимать свои должности в качестве руководителей муниципальных предприятий, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с этим администрации Северодвинска было направлено представление о необходимости расторжения трудовых договоров с нечистыми на руку директорами, что и было сделано властями.