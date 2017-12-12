Прокуратура обнаружила в архангельских магазинах подозрительные шубки и ботинки

Надзорный орган выявил нарушения в магазине «Хрустальный каблучок» в ТЦ «Айсс», отделе «Melita» в «Александре» и торговой точке «Афина» в «Океане».

Проверкой установлено, что в отделе «Хрустальный каблучок» при торговле детской обувью не соблюдались требования Технического регламента. Товар реализовывался без маркировки, наименования и местонахождения импортера и изготовителя, вида изделия, даты изготовления, информации о материале.

В отделе «Melita» в «Александре» на изделия из натурального меха отсутствовали товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество товара.

В торговой точке «Афина» были нарушены требования закона о маркировке изделий из меха норки. Кроме того, предпринимателем не соблюдались требования закона «О защите прав потребителей» в части предоставления покупателям необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, об изготовителе и продавце.

Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области наложен арест на 24 изделия, на которых отсутствовала маркировка.

Материалы прокурорской проверки направлены в контролирующие органы для решения вопроса о привлечении предпринимателей к административной ответственности, - сообщили в областной прокуратуре.