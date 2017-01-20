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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

«Фронтовики» подключились к борьбе за снос аварийной башни-склада в Архангельске

На защиту интересов жильцов дома №173 по проспекту Новгородский встали активисты ОНФ. Обеспокоенность у жителей вызывает факт аварийного состояния водонапорной башни-склада, расположенной во дворе дома. Прокуратура провела проверку.
Напомним, что ещё в январе 2003 года инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора владельцу сооружения было выписано предписание с предложением о сносе башни. В феврале 2003 года прокуратура направила в адрес собственника предостережение о недопустимости нарушения закона.

И вот спустя 14 лет прокуратура вновь установила, что техническое состояние башни не соответствует требованиям безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью граждан. В этой связи в суд направлено исковое заявление к собственнику сооружения об обязании привести объект в надлежащее стостояние.
 
Таким образом, прокуратура подтвердила выводы экспертов регионального отделения ОНФ относительно аварийного объекта. В августе 2016 года специалисты в ходе отработки жалобы, поступившей от жильцов дома, убедились, что с башни падают кирпичи, территория в достаточной степени не огорожена, а экспертиза строения не проводилась уже давно.
 
«Водонапорная башня была построена еще до войны и вызывает опасения по многим параметрам. Во-первых, мы полагаем, что она стоит на деревянных сваях, кирпичная кладка разрушается на глазах, грунт под строением слабый, – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Архангельской области Сергей Альбицкий. – Для нас остается большим вопросом, как такой объект перешел в собственность одного лица, который в настоящее время не выполняет требований по содержанию фасадов объектов нежилого фонда, даже после наложения административного штрафа. Безусловно, башня не выполняет функцию инфраструктурного объекта и, по сути, ее нужно демонтировать. Она опасна, ведь рядом жилые дома и детский сад. Мы будем держать на контроле ситуацию вокруг данного объекта и добиваться его сноса».
  
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просмотров: 249
дата: 20.01.17 | 13:54
комментариев: 10
0 0
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Комментарии пользователей
ostolop (5)
Судя по фото, моё старое предложение "о придании башне хорошего наклона" - в действии. Правда, на фото и соседний дом слегка склонился в сторону башни. Видимо - по закону Ньютона
20.01.17
15:02
+
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Boater (3)
Как понимаю, проблема сноса башни чисто техническая, т.е. снести ее нельзя, можно только демонтировать. А чтобы ее демонтировать, видимо, понадобится написать проект. Это же не деревяшку снести.
20.01.17
14:40
+
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kemastreet (2)
Пока грунт промёрз,выкопать под ней яму.Начнёт таять-осядет.Не осядет,начать заполнять резервуар.Потом снять крышу-будет бассейн.
20.01.17
14:38
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Vadimych (1)
Обвязать "Фронтовика"-добровольца за правое дело противотанковыми минами и бросить под башню. Фронт-дак фронт.А ля гер ком а ля гер, так сказать... :)
20.01.17
14:19
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