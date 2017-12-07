Прокуратурой выявлен факт растраты средств каргопольских дольщиков

Руководитель общества «ПСК «СтройМонтаж» Олег Новиков растратил более 7 миллионов рублей участников долевого строительства в Каргополе. Уголовное дело в отношении директора направлено в суд.

Директор общества нарушил статью федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Новиков из общей суммы 29 705 440 рублей, внесенных 29 участниками долевого строительства на возведение жилого дома в Каргополе, растратил более 7 млн рублей. Куда ушли эти средства неизвестно.Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд, - сообщили в областной прокуратуре.