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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Промышленные рубки уничтожают леса Онежского полуострова Поморья

Кенозерский национальный парк, Всемирный фонд дикой природы и общество «Онегалес» заинтересованы в сохранении лесов на территории Онежского полуострова Архангельской области.
Три года назад была создана особо охраняемая природная территория - национальный парк «Онежское Поморье». В этом году между компанией «Онегалес» и WWF России подписано соглашение, которое предполагает отказ от рубок на расстоянии одного километра от границ национального парка.

Кроме того, согласно требований FSC сертификации лесозаготовительная компания обязана учитывать мнение местного населения при планировании лесозаготовок. Так, участки леса, имеющие социальное и культурное значение для населения, могут быть сохранены по просьбе местных жителей.

Речь идет о местах, где, к примеру, собирают ягоды, грибы, стоят избы, находятся старые кладбища. Для определения таких территорий сотрудники нацпарка, WWF России, компании «Онегалес» проведут консультации с местными жителями в населенных пунктах Онежского полуострова в зимний период 2017 года.

Выявленные таким образом участки будут нанесены на карты для принятия решения об их изъятия из плана вырубки.
  
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просмотров: 192
дата: 04.01.17 | 20:25
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Заголовок написал Капитан Очевидность?
04.01.17
20:36
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