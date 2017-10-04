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Общество | Главные новости

Пропавший в дельте Северной Двины пенсионер-рыбак вернулся живым домой

сегодня 13:01
273 2
Рыбак решил заехать на необитаемый островок близ Бревенника, чтобы собрать мох для цветов. Там он заплутал и переночевал. Добраться до своего катера ему удалось спустя сутки.
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Фото: cheremuha.com
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В катере у мужчины был сотовый телефон, и он сразу сообщил о себе. Поисковые работы были прекращены. Архангелогородец самостоятельно добрался до дома.
 
Напомним, 2 октября утром 78-летний пенсионер отправился в одиночку на своем катере в сторону деревни Красное. Мужчина должен был вернуться в тот же день до темноты, но родные так его и не дождались, и обратились к спасателям.
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Boater
04.10.17
13:22
Дай Бог каждому в его возрасте рассекать на катере. Знаю таких. Здоровья им всем!
 
+ 0 -
Vadimych
04.10.17
13:15
Не то, что нынешнее племя...:)
 
+ 0 -
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