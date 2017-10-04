Пропавший в дельте Северной Двины пенсионер-рыбак вернулся живым домой
сегодня 13:01
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Рыбак решил заехать на необитаемый островок близ Бревенника, чтобы собрать мох для цветов. Там он заплутал и переночевал. Добраться до своего катера ему удалось спустя сутки.
В катере у мужчины был сотовый телефон, и он сразу сообщил о себе. Поисковые работы были прекращены. Архангелогородец самостоятельно добрался до дома.
Напомним, 2 октября утром 78-летний пенсионер отправился в одиночку на своем катере в сторону деревни Красное. Мужчина должен был вернуться в тот же день до темноты, но родные так его и не дождались
, и обратились к спасателям.
13:22