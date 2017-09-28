Прожиточный минимум пенсионеров в Архангельской области снизился на 5 процентов

В следующем году прожиточный минимум архангельского пенсионера будет равен 10258 рублей, сейчас это величина составляет 10816 рублей. Все пенсионеры, имеющие доходы ниже этого уровня, получают социальную доплату из регионального и федерального бюджетов.



Новые параметры будут применяться к неработающим пенсионерам, проживающим на территории Поморья и вышедшим на пенсию после 1 января 2018 года.

При принятии решения региональные власти руководствовались методическими рекомендациями министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Напомним, аналогичное решение было принято депутатами и в прошлом году: тогда прожиточный минимум пенсионера уменьшили на 357 рублей.

По словам главы минсоцразвития региона Елены Молчановой, эта величина применяется только для определения социальной региональной доплаты к пенсии, для других мер соцподдержки применяется ежеквартальный прожиточный минимум.



С точки зрения экономики подобные меры позволяют сократить объемы социальных выплат и сберечь для региональной казны миллионы рублей.