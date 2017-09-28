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Общество | Главные новости

Прожиточный минимум пенсионеров в Архангельской области снизился на 5 процентов

сегодня 12:21
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Такое решение принял депутатский корпус на прошедшей накануне сессии Архангельского областного Собрания. Аналогичная тенденция наблюдается в целом по стране.
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В следующем году прожиточный минимум архангельского пенсионера будет равен 10258 рублей, сейчас это величина составляет 10816 рублей. Все пенсионеры, имеющие доходы ниже этого уровня, получают социальную доплату из регионального и федерального бюджетов. 

Новые параметры будут применяться к неработающим пенсионерам, проживающим на территории Поморья и вышедшим на пенсию после 1 января 2018 года.

При принятии решения региональные власти руководствовались методическими рекомендациями министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Напомним, аналогичное решение было принято депутатами и в прошлом году: тогда прожиточный минимум пенсионера уменьшили на 357 рублей. 

По словам главы минсоцразвития региона Елены Молчановой, эта величина применяется только для определения социальной региональной доплаты к пенсии, для других мер соцподдержки применяется ежеквартальный прожиточный минимум.

С точки зрения экономики подобные меры позволяют сократить объемы социальных выплат и сберечь для региональной казны миллионы рублей.


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kemastreet
28.09.17
12:44
Это за счёт увеличения срока жизни.Жить стали дольше,а деньги те же.
 
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