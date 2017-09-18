Работа на опережение: в Поморье проходит месячник безопасности бытового газа

В Архангельской области начался месячник безопасности использования газа в быту. Первые профилактические рейды состоялись в Маймаксанском округе столицы Поморья.

Деревянные дома № 14 по улице Будённого и № 23 по улице Новова стали местом проведения стартового мероприятия месячника безопасности.



Обследовать состояние газового оборудования, встретиться и пообщаться с жильцами прибыли представители областной и городской власти, газовой службы, полиции, ГУ МЧС России по Архангельской области, государственной жилищной инспекции и других служб.



Как отметил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона Александр Уваров, главная задача – профилактическая:



«Очень важно донести до людей всех возрастов, включая детей и подростков, вернувшихся с летних каникул, насколько может быть опасен бытовой газ при неправильном использовании оборудовании».



Руководитель агентства напомнил: в экстренном порядке аналогичный месячник проводился в регионе в прошлом году после того, как в России произошёл ряд взрывов бытового газа.



— В этом году мы заранее начали подготовку. По распоряжению губернатора Игоря Орлова создан оргкомитет месячника безопасности. В каждом муниципальном образовании сформированы рабочие группы, – подчеркнул Александр Уваров.



В рамках месячника наказывать людей штрафами никто не планирует. Если будут выявлены нарушения при использовании газового оборудования, то жильцы получат предписания об их устранении.



— По итогам стартового мероприятия в Маймаксанском округе таких случаев не зафиксировано, есть небольшие замечания, но общее состояние оборудования удовлетворительное, – отметил директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Никита Кривонкин.



Он сообщил, что в столице Поморья профилактические рейды продлятся до 29 сентября. В каждом округе будет обследовано около 70 домов.



Особое внимание – квартирам, жильцы которых находятся в трудной жизненной ситуации.

В течение месяца аналогичные мероприятия состоятся на всей территории Поморья.

Заседания центральной комиссии будут проводиться в еженедельном режиме. Участники будут анализировать ситуацию и определять, какое направление профилактической работы нужно усилить.



По словам директора Архангельского филиала ОАО «Архангельскоблгаз» Андрея Вилкова, в зоне особого риска – жильцы многоквартирных домах, которые самовольно отключили старое или подключили новое газовое оборудование. Это должны делать только специалисты.



В перечне угроз – слабая вентиляция. Недостаток кислорода, выделение углекислого газа может привести к проблемам со здоровьем. Особенно это актуально для пожилых людей. Это самая большая группа риска.



На втором месте – граждане, употребляющие алкогольные напитки. Предотвратить беду возможно, если их родственники и соседи будут проявлять соответствующую бдительность. Рекомендация для этих категорий граждан: замена газовой плиты на электрическую.



Отметим, что специалисты газовой службы поддерживают тенденцию замены газовых плит на панели.



— С точки зрения безопасности газовая панель лучше. Там предусмотрена система газового контроля, имеются специальные клапаны. Если огонь вдруг залило водой, то подача газа автоматически прекращается. Кроме того, есть панели с сигнализацией, срабатывающей при сильной загазованности. Безусловно, современное оборудование лучше старых плит, – заключил Андрей Вилков.