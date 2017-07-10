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Общество | Главные новости

Работающим пенсионерам: с 2018 года изменится порядок индексации пенсий

вчера 18:03
1564 0
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.
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Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

В Архангельской области 414 тысяч пенсионеров являются получателями пенсии по линии ПФР, из них более 105 тысяч продолжают работать.
Автор: pfr
1564 0
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