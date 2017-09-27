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Общество | Главные новости

Работник «лесопилки» решил добраться до центра Няндомы на угнанной машине

сегодня 14:52
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Работник производственной базы общества «Торглес» ночью решил добраться до центра города. Для этого он угнал «УАЗик».
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Фото: imgload.ru

Няндомский районный суд признал ранее судимого жителя Няндомы виновным в завладении автомобилем без цели хищения.

Поскольку мужчина ранее был судим и вскоре после выхода на свободу вновь совершил преступление, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в областной прокуратуре. 

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