Работник «лесопилки» решил добраться до центра Няндомы на угнанной машине
сегодня 14:52
27 0
Работник производственной базы общества «Торглес» ночью решил добраться до центра города. Для этого он угнал «УАЗик».
|
27 сентября, среда 15:06
|
$58.53
€70.43
|
|
Няндомский районный суд признал ранее судимого жителя Няндомы виновным в завладении автомобилем без цели хищения.
Поскольку мужчина ранее был судим и вскоре после выхода на свободу вновь совершил преступление, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в областной прокуратуре.
|