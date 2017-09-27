Работник «лесопилки» решил добраться до центра Няндомы на угнанной машине

Няндомский районный суд признал ранее судимого жителя Няндомы виновным в завладении автомобилем без цели хищения.



Поскольку мужчина ранее был судим и вскоре после выхода на свободу вновь совершил преступление, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в областной прокуратуре.