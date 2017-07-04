Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы

|
05 июля, среда 04:34
|
$58.58
€65.32
|
|
В результате измерений оказалось, что мощность дозы гамма-излучения на территории сквера составляет 0,062 мкЗв/ч, что не превышает средних значений естественного радиационного фона на территории Архангельска 0,10 мкЗв/ч. Участков с повышенными значениями радиационного излучения на территории сквера не выявлено.
Напомним, что прибор архангелогородца Дмитрия Сурина при измерении зенитной пушки в парке показал значение 46,99 мкЗв/ч. Профессиональные устройства сотрудников МЧС показали значение в 37,7 мкЗв, что более чем в 100 раз превышает норму. После этого опасное орудие увезли за пределы города.
Аномальные значения дозиметра заинтересовали и следователей, которые сейчас проводят проверку по данному факту, выясняя причины повышенного радиационного фона, а также всю историю появления орудия в парке Победы. В администрации Архангельска заявили, что зенитку городу передало министерство обороны, по документам все необходимые проверки были пройдены.
Добавим, пушка находится в парке с сентября 2013 года. Предположительно, зенитка прибыла в Архангельскую область из республики Карелия.
|
16:06