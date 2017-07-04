Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы

В результате измерений оказалось, что мощность дозы гамма-излучения на территории сквера составляет 0,062 мкЗв/ч, что не превышает средних значений естественного радиационного фона на территории Архангельска 0,10 мкЗв/ч. Участков с повышенными значениями радиационного излучения на территории сквера не выявлено.

Напомним, что прибор архангелогородца Дмитрия Сурина при измерении зенитной пушки в парке показал значение 46,99 мкЗв/ч. Профессиональные устройства сотрудников МЧС показали значение в 37,7 мкЗв, что более чем в 100 раз превышает норму. После этого опасное орудие увезли за пределы города.

Аномальные значения дозиметра заинтересовали и следователей, которые сейчас проводят проверку по данному факту, выясняя причины повышенного радиационного фона, а также всю историю появления орудия в парке Победы. В администрации Архангельска заявили, что зенитку городу передало министерство обороны, по документам все необходимые проверки были пройдены.

Добавим, пушка находится в парке с сентября 2013 года. Предположительно, зенитка прибыла в Архангельскую область из республики Карелия.



