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Общество | Главные новости

Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы

вчера 15:29
652 6
Специалисты регионального Роспотребнадзора произвели замер радиационного фона в парке на улице Поморской, откуда накануне ночью специалисты МЧС вывезли излучающую радиацию зенитную установку.
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В результате измерений оказалось, что мощность дозы гамма-излучения на территории сквера составляет 0,062 мкЗв/ч, что не превышает средних значений естественного радиационного фона на территории Архангельска 0,10 мкЗв/ч. Участков с повышенными значениями радиационного излучения на территории сквера не выявлено.

Напомним, что прибор архангелогородца Дмитрия Сурина при измерении зенитной пушки в парке показал значение 46,99 мкЗв/ч. Профессиональные устройства сотрудников МЧС показали значение в 37,7 мкЗв, что более чем в 100 раз превышает норму. После этого опасное орудие увезли за пределы города. 

Аномальные значения дозиметра заинтересовали и следователей, которые сейчас проводят проверку по данному факту, выясняя причины повышенного радиационного фона, а также всю историю появления орудия в парке Победы. В администрации Архангельска заявили, что зенитку городу передало министерство обороны, по документам все необходимые проверки были пройдены.

Добавим, пушка находится в парке с сентября 2013 года. Предположительно, зенитка прибыла в Архангельскую область из республики Карелия.


 

652 6
2 1
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Лучший комментарий
JuliaVali
04.07.17
16:06
Ничего с детьми не произошло, она же не первый день там стоит..по-любому уже бы сказалось как-то..от ренгена больше излучения, чем от пушки
 
+ +1 -
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Fialka для JuliaVali
04.07.17
20:40
А кто изучал вопрос-то? Вдруг сказалось, а причины не знали? Рентген так-то в среднем раз в год делают - за исключением болезней, а детям вообще только по предписанию врача, могут за год ни разу на рентгене и не побывать. А здесь через день да каждый день ползали...
 
+ 0 -
Vadimych для Boater
04.07.17
18:22
Но осталась лишь добрая память. ) Это я про Рентгена...
 
+ 0 -
Boater
04.07.17
17:43
Где-то в 80-х по местному радио было объявление для горожан о том, что тем, кто загорал на городском пляже в такие-то дни, рекомендуется обратиться к врачу. Вряд-ли кто-то обратился, да и непонятно с чем это было связано. Но ведь уведомили, даже тогда. А могли бы и забить. Кстати от ренТгена. Это дядька один такой немецкий. От него уже нет излучения.
 
+ 0 -
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Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
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