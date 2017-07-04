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Общество | Главные новости

Радиоактивной зениткой в архангельском парке Победы заинтересовались следователи

вчера 13:32
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Следственные органы проводят проверку по размещенной в соцсетях и на сайте News29 информации о повышенном радиационном фоне у зенитного орудия, установленного в парке Победы в качестве символа воинской славы города.
 
 
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Фото: arh112.ru
Фото: arh112.ru
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Накануне вечером в службу спасения обратился архангелогородец Дмитрий Сурин, который сообщил, что от экспоната исходит повышенный радиационный фон. В качестве доказательства неравнодушный житель города привел показания бытового прибора-дозиметра.

Прибывшие на место сотрудники службы спасения произвели замеры радиоактивного излучения. Приборы специалистов в радиусе 1 метра от орудия зарегистрировали радиационный фон 0,09 мкЗв/ч, вплотную у пушки - 37,7 мкЗв. Отметим, что допустимым считается показатель 0,2 – 0,3 мкЗв/ч.

Было принято решение демонтировать экспонат и доставить его в охраняемое место за пределами Архангельска. Как сообщает arh112, радиационный фон в сквере Победы вернулся к естественным значениям.

Расследованием причин превышения радиоактивного излучения сейчас занимается следственно-оперативная группа. В администрации Архангельска сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет обсуждаться данная ситуация, а также вопрос с деактивацией орудия и возвращения зенитки на прежнее место.

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Vadimych
04.07.17
15:04
Ну и зачем возвращать эту железяку-после такого то скандала.? Ну, разве что знаки радиационной опасности вокруг неё развесить. Да и так к ней не подойдут и детей не подпустят. Уж лучше пусть Сюхин чё-нить сваяет да там установить. )
 
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Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
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