Рассадник тараканов зафиксирован в одном из коллекторов в центре Архангельска

Если кто-то полагает, что они вымерли как в свое время мамонты, то он глубоко ошибается. Коллектор, в который боятся зайти даже видавшие виды работники «Водоканала», находится между торговым центром «Экватор» и жилой пятиэтажкой на Обводном канале.

Со слов архангелогородев, обратившихся в издание News29, полчища тараканов оккупируют близлежащие жилые дома. Жители, взволнованные ситуацией, с помощью СМИ надеются решить проблему антисанитарии на объекте ЖКХ.Зимой в коллекторе жили бомжы, с приходов лета жильцы без прописки ушли, но прибрать за собой, видимо, забыли. Брошенные одеяла и объедки сделали свое грязное дело - создали благодатную почву для размножения усатых тварей.Сегодня местные жители обходят коллектор стороной, район кишит тараканами, такого количества членистоногих насекомых они никогда не видели.Попытка жильцов привлечь к решению проблемы санэпидемстанцию не увенчалась успехом. По словам архангелогородцев, их вежливо «отфутболили».