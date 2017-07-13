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Общество | Главные новости

Рассадник тараканов зафиксирован в одном из коллекторов в центре Архангельска

сегодня 13:12
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Если кто-то полагает, что они вымерли как в свое время мамонты, то он глубоко ошибается. Коллектор, в который боятся зайти даже видавшие виды работники «Водоканала», находится между торговым центром «Экватор» и жилой пятиэтажкой на Обводном канале.
 
 
 
 
 
 
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Со слов архангелогородев, обратившихся в издание News29, полчища тараканов оккупируют близлежащие жилые дома. Жители, взволнованные ситуацией, с помощью СМИ надеются решить проблему антисанитарии на объекте ЖКХ.

Зимой в коллекторе жили бомжы, с приходов лета жильцы без прописки ушли, но прибрать за собой, видимо, забыли. Брошенные одеяла и объедки сделали свое грязное дело - создали благодатную почву для размножения усатых тварей.

Сегодня местные жители обходят коллектор стороной, район кишит тараканами, такого количества членистоногих насекомых они никогда не видели. 

Попытка жильцов привлечь к решению проблемы санэпидемстанцию не увенчалась успехом. По словам архангелогородцев, их вежливо «отфутболили».


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