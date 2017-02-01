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Архангельск: Общество

     

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Развалившим третий архангельский лесозавод депутатам смягчили наказание

Приговор экс-депутату городской Думы, бывшему гендиректору ОАО «Лесозавод №3» Виталию Графу и депутату Архангельского областного Собрания Сергею Мышковскому претерпел изменения в результате рассмотрения апелляции.
Из итогового документа исключены или изменены ссылки на ряд установленных судом первой инстанции обстоятельств, уменьшена сумма, которую намеревались похитить депутаты-лесопромышленники, а также снижен размер причиненного ими ущерба.

Решением суда апелляционной инстанции наказание Графу снижено до 6 лет, а Мышковскому – до 5 лет 9 месяцев лишения свободы, отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Дополнительное наказание в виде полумиллионного штрафа для каждого из бывших парламентариев оставлено без изменений. Жалобы осужденных, заявлявших о невиновности, отклонены.

Напомним, следствием и судом было установлено, что в период с июня 2012-го по июнь 2013 года Виталий Граф при пособничестве Сергея Мышковского привел третий лесозавод к краху, а также причинил 755-миллионный ущерб кредиторам организации. У предприятия образовалась задолженность перед подконтрольными Мышковскому коммерческими организациями на сумму 529 миллионов рублей. Эти деньги они рассчитывали получить в ходе банкротства лесозавода за счет продажи его имущества.

Совокупное наказание, согласно оглашенному летом прошлого года приговору суда, составило для Графа и Мышковского 12 лет и 8 месяцев. С вынесенным приговором они были категорически не согласны и подали апелляцию.
 
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просмотров: 325
дата: 01.02.17 | 17:17
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
Это вам не "шпионские" устройства по интернету заказывать. Тут всё по взрослому) по-рассейски.
01.02.17
17:33
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