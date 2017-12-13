Ребёнок – отцу, матери – «условка»: жестокое обращение с сыном дошло до суда

Октябрьский районный суд признал 26-летнюю жительницу Архангельска виновной по статьям «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости от виновного» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением».Приговором суда женщина получила 3 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора в интересах ребенка о возмещении морального вреда в сумме 25 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в областной прокуратуре.