Ребёнок – отцу, матери – «условка»: жестокое обращение с сыном дошло до суда
сегодня 10:32
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Архангелогородка регулярно избивала своего 6-летнего сына, жестоко обращалась с ребенком. Малыша отобрали у матери и передали отцу.
Октябрьский районный суд признал 26-летнюю жительницу Архангельска виновной по статьям «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости от виновного» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением».
Приговором суда женщина получила 3 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора в интересах ребенка о возмещении морального вреда в сумме 25 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в областной прокуратуре.