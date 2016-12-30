Архангельск: Общество

фото, видео с места события Рейтинг самых знаковых новостей 2016 года по версии читателей News29 Журналисты сайта News29 подвели информационные итоги года, они выяснили, какая публикация стала самой востребованной среди читателей, а какая новость вызвала наибольшие споры и побила все рекорды по числу комментариев. В первый ТОП вошли публикации-рекордсмены по количеству просмотров.



На вершине рейтинга разместилась информация о графике отключения горячей воды. Её увидели 19029 человек. Впрочем, эта важная для каждого архангелогородца новость ежегодно собирает свою порцию просмотров. Так в минувшем году ее увидели 47454 человек – абсолютный рекорд. Подчеркнем, что жители областного центра традиционно активно интересуются новостями, связанными с техническим состоянием водопроводной сети города, которая пришла в негодность. Между прочим, долги муниципального предприятия, чудом избежавшего банкротства, приблизились к 1,5 млрд рублей. Чтобы решить проблему, необходим грамотный инвестор, однако он сможет взять предприятие по договору концессии только в случае повышения тарифов. В результате было принято решение повысить тарифы на водоснабжение в этом году на 20%, а в 2017 году еще на 10%.



Второй по количеству просмотров новостью стала информация о внезапной смерти журналиста ГТРК «Поморье» Ольги Шапаровой, которой было всего 45 лет. С середины 90-х годов она вела программу потребительских новостей «Торговый ряд». Зрители помнят ее особую, непревзойденную манеру подачи рекламных новостей. Ольга Шапарова находилась на лечении в кардиологическом отделении Первой городской больницы.



Замкнула тройку самых востребованных среди наших читателей новостей публикация о визите в Архангельск вице-премьера Дмитрия Рогозина. Он возглавил заседание Морской коллегии при правительстве и президиуме Госкомиссии по развитию Арктики. Темой обсуждения стало строительство «Белкомура». В рамках проекта предполагается реализация 39 крупных инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности, формирующих значительный прирост потоков внешнеторговых грузов. Общая стоимость проекта c учетом мультипликативного эффекта оценивается в 720 млрд рублей, при этом планируется создать свыше 28 тысяч рабочих мест. Как отметили участники совещания, на сегодняшний день проработка проекта «Белкомур» находится на высоком уровне, и требуется государственное решение о его дальнейшей реализации.



Следующий ТОП посвящён самым комментируемым на сайте новостям.



В тройку самых обсуждаемых материалов попали две публикации, посвящённые памятнику Сталину в Архангельске. News29 освещал весь процесс установки монумента: от эскиза и сбора средств до открытия.



102 комментария оставили наши читатели под новостью «Страсти по Сталину: памятник «вождю народов» в Архангельске обретает очертания», опубликованной в апреле 2016 года. Напомним, в ней рассказывалось, что в московской мастерской монументального искусства завершено изготовление макета бюста Иосифа Виссарионовича в масштабе 1:1. Тогда стало понятно, что памятник вождю в Архангельске точно будет, это вызвало бурное обсуждение.



Участники дискуссии в комментариях разделились на два противоположных лагеря. Стоит признать, что сталинисты вели себя более активно и комментариев, поддерживающих установку монумента, заметно больше.



Пользователь ostolop считает, что если за столько лет поливания Сталина грязью люди хотят поставить ему памятник, это многого стоит. С ним согласен Logik: «Сталин - неотъемлемая часть нашей истории! ИМХО памятник нужен. Если кого-то это корёжит, то это его личные проблемы. А тем, кто что-то пишет про тирана, кровопийцу и убийцу народов, пусть покажет хоть одно решение международного суда, признавшего его преступником, как, например, Гитлера».



Против выступает один из наших постоянных читателей Виктор К: «Поставьте памятник и рядом охрану чтобы его не снесли, мало "Коба" горя принёс людям. Вам идолов мало для поклонения направьте эти средства детям-инвалидам и история вас не забудет. Не нужно идеализировать одного человека».



Второе место по количеству комментариев (86 записей) заняла новость «В Архангельске инициативные граждане собирают деньги на памятник Сталину». Эта публикация появилась на нашем ресурсе ещё в начале года, 25 января. Тогда архангельские сталинисты заявили, что объявляется сбор средств и памятник вождю установят ко дню его рождения. Развитие событий показало, планы активистов сбылись, и монумент открыли в запланированное время. Хотя на том этапе в это мало кому верилось. «На 500 000 рублей можно только гипсовую карикатуру на Сталина сделать» - написал kemastreet. «Есть вариант дешевле, заменить фрагмент на памятнике Ильича: дешево, сердито и назидательно», - предлагал в шутку Александр А.



Шутил тогда и наш постоянный читатель Vadimych: «Предлагаю поставить за спиной "Мужика с оленем", лицом к окнам Администрации. За прототип взять кадр из кинохроники, где Сталин с трибуны Мавзолея с хитрой улыбкой грозит кому-то пальцем. Для полноты картины изобразить выглядывающего из-за его плеча Лаврентия Павловича. Тогда бы, пожалуй, и я внёс малую толику на благое дело».



Замыкает тройку самых комментируемых новостей публикация «Накануне выборов Поморье «прославили» на страницах Русской службы Би-би-си» (83 комментария).



Перед выборами корреспонденты издания посетили областной центр и крайне нелестно отозвались о работе местной власти и реалиях жизни северян. Некоторые наши читатели считали, что этот материал носил коммерческий характер. «Мне почему-то кажется, что это специально приплатили им, а почему они не сняли то, что у нас новое здание областной больницы построили, или наши новостройки, ну или же новую трассу, почему не взяли интервью у тех, кого переселили по программе из ветхого жилья?», - считает AnnaUsup.



Другие соглашались с мнением журналистов Би-би-си. «Оптимистичный какой-то репортаж, всё привычно и обыденно, что там такого мрачного, слишком поверхностно даже, о многом очень опасном даже не упомянуто: горящие автобусы, разинутые колодцы, псинозавры, заброшенные стройки, сколько уже было страшных случаев, дальше-больше», - пишет naprimer.



В заключение мы поздравляем наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы благодарим каждого пользователя нашего ресурса, спасибо, что были с нами весь этот год. Желаем Вам семейного счастья, добра и мира. Пусть огненный Петух исполнит все Ваши желания. Верьте в чудеса, и они обязательно случатся! Хороших Вам новогодних каникул! Спасибо, что дочитали до конца эту новость:) версия для печати просмотров: 993

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