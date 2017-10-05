Рекламисты продолжают обустраивать автобусные остановки в Архангельске
сегодня 10:34
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На площади у Морского-речного вокзала накануне появились два новых остановочных комплекса. Обустройством мест ожидания транспорта в рамках проекта «Реклама с пользой» занимается компания «Факел».
Это уже 15-й остановочный пункт в Архангельске, оборудованный агентством наружной рекламы за счет собственных средств. Появление современных конструкций, применяемых в России повсеместно, стало возможным благодаря бизнес-инициативе, поддержанной администрацией города.
По словам главного архитектора Александры Юницыной, монтаж основных конструкций будет завершен к концу недели, благоустройство остановки займет чуть больше времени. В любом случае, пассажиры автобусов, следующих по маршрутам №110, 163, 144 и 3, теперь будут ждать транспорт под крышей.
«Конструкции типовые, однако в данном случае проект был скорректирван, - пояснил руководитель АНР «Факел» Сергей Долгобородов. - Народу на этой остановке очень много, поэтому пришлось удлинить конструкцию, чтобы вместить большее число людей».
Подобные проекты приносят пользу всем, уверены предприниматели. Муниципалитет экономит средства на создании объектов дорожной инфраструктуры, бизнес получает новые возможности для развития, северяне – комфортную городскую среду.
В планах у компании - реализация пилотного проекта «Умной остановки»
, который даст новый толчок развитию в Архангельске сферы так называемой «уличной мебели»
. К столь серьезному делу рекламисты подходят с юмором. Не так давно на одном из павильонов, принадлежащих компании, появился бесплатный мини-аттракцион кривых зеркал, получивший название «Смех без остановки»
. Это первый подобный опыт в России.