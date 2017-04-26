К антимонопольщикам поступила жалоба по поводу распространения на билбордах рекламы сериала «Филфак», содержащей, по мнению заявителя, оскорбительное матерное слово, а также вызывающий образ нагой девушки.

На «стыд и срам» рекламы пожаловался житель Екатеринбурга. Свердловские антимонопольщики сразу же стали опрашивать коллег по «цеху», а не «распространялась ли подобная реклама на подведомственной территории» и «возбуждались ли дела о нарушении Закона о рекламе по факту распространения рекламы».

В Архангельске подобная реклама «сериала про тех, кто видит книгу» распространяется, но жалоб на нее пока не поступало, - пояснили в региональном подразделении антимонопольного ведомства.



Напомним, в конце прошлого года возмущение у жителей областного центра вызвала реклама другого сериала на ТНТ под названием "Универ". Тогда в плакатах с изображением женского зада в джинсах не нашли нарушений закона.