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Архангельск: Общество

     

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Реклама очередного университетского сериала на ТНТ не «цепляет» архангелогородцев

К антимонопольщикам поступила жалоба по поводу распространения на билбордах рекламы сериала «Филфак», содержащей, по мнению заявителя, оскорбительное матерное слово, а также вызывающий образ нагой девушки.

На «стыд и срам» рекламы пожаловался житель Екатеринбурга. Свердловские антимонопольщики сразу же стали опрашивать коллег по «цеху», а не «распространялась ли подобная реклама на подведомственной территории» и «возбуждались ли дела о нарушении Закона о рекламе по факту распространения рекламы».

В Архангельске подобная реклама «сериала про тех, кто видит книгу» распространяется, но жалоб на нее пока не поступало, - пояснили в региональном подразделении антимонопольного ведомства. 

Напомним, в конце прошлого года возмущение у жителей областного центра вызвала реклама другого сериала на ТНТ под названием "Универ". Тогда в плакатах с изображением женского зада в джинсах не нашли нарушений закона

  
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просмотров: 265
дата: 26.04.17 | 17:19
комментариев: 3
0 1
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Комментарии пользователей
Boater (2)
Разве в русском языке есть слово "фак"? Есть сокращенное - филфак, рабфак, инфак (доброго ему здравия), а слова "фак" нет. Нет его и в английском - там есть слово fuck. Но вопрос о степени его "матерности" лежит в плоскости другого языка. Зачем вообще обращать внимание на всяких жалующихся идиотов?
26.04.17
18:21
+
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Vadimych (1)
Кого это раскрытая книга оскорбила? А давно ли ФилФак стало матерным? И декольте, даже и не настоящее--это нагота? Этого оскорбителя самого надо оскорбить действием. Чтобы не думал, как солдат , всегда об одном. Глядя при этом на танк ли, на кусты ли, на автомат ли.
26.04.17
17:27
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