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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Ремонт набережной Георгия Седова в Соломбале начнётся уже в апреле

Правительство Поморья начало реализацию проекта по строительству новой набережной в Соломбале. Контракт с подрядчиком уже заключён. Работы стоимостью 509,9 млн рублей пройдут на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова.

Строительство пройдёт в два этапа. В первую очередь будут выполнены работы по берегоукреплению и водоотведению. Планируется сделать более 850 метров берегоукрепительных сооружений.

Вторым этапом станет благоустройство набережной. Будет организована прогулочная зона, обустроены спуски к воде, в том числе – специально оборудованные для удобства инвалидов.

Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. В начале февраля 2017 года был заключен государственный контракт между Главным управлением капитального строительства и обществом «СпецФундаментСтрой».

Некоторое время подрядчик потратит на закупку материалов и подготовку строительной площадки, а в апреле, после завершения весеннего паводка, начнутся строительные работы

По данным министерства строительства и архитектуры в бюджете Архангельской области в 2017 году на объект предусмотрены средства в размере 33,5 млн рублей, в 2018 году – 69,7 млн рублей, в 2019 году – 69,7 млн рублей. В настоящее время ведётся работа по привлечению к софинансированию строительства средств федерального бюджета.

  
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дата: 09.02.17 | 11:04
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