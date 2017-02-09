Правительство Поморья начало реализацию проекта по строительству новой набережной в Соломбале. Контракт с подрядчиком уже заключён. Работы стоимостью 509,9 млн рублей пройдут на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова.

Строительство пройдёт в два этапа. В первую очередь будут выполнены работы по берегоукреплению и водоотведению. Планируется сделать более 850 метров берегоукрепительных сооружений.

Вторым этапом станет благоустройство набережной. Будет организована прогулочная зона, обустроены спуски к воде, в том числе – специально оборудованные для удобства инвалидов.

Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. В начале февраля 2017 года был заключен государственный контракт между Главным управлением капитального строительства и обществом «СпецФундаментСтрой».

Некоторое время подрядчик потратит на закупку материалов и подготовку строительной площадки, а в апреле, после завершения весеннего паводка, начнутся строительные работы

По данным министерства строительства и архитектуры в бюджете Архангельской области в 2017 году на объект предусмотрены средства в размере 33,5 млн рублей, в 2018 году – 69,7 млн рублей, в 2019 году – 69,7 млн рублей. В настоящее время ведётся работа по привлечению к софинансированию строительства средств федерального бюджета.