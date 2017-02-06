Напомним, утром 5 февраля на проспекте Ленинградский произошел прорыв водопровода, из-за чего дорога между улицами Павла Усова и Ильинская оказалась затоплена, затем в этом месте образовалась наледь. К вечеру «ледяные» последствия аварии были устранены.
С понедельника специалисты «Водоканала» приступили к ремонтным работам на этом участке. Певроначально предполагалось, что перекрытия дороги при этом не потребуется. Однако ситуация несколько изменилась.
Как сообщили сегодня в персс-службе администрации города, с завтрашнего дня и до конца рабочей недели в районе дома 18 по Ленинградскому проспекту будет перекрыто движение по крайней правой полосе дороги при направлении из центра. Левая полоса и «встречка» останутся открытыми для движения автотранспорта.