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Общество | Главные новости

Ремонтные работы на дорогах Архангельской области взяты на контроль общественников

сегодня 10:14
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Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели рейд по автомобильным дорогам в городах Новодвинск и Северодвинск, которые недавно были отремонтированы.
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Отметим, что почти все эти дороги были нанесены на интерактивную карту жителями региона как объекты, ездить по которым автомобилистам крайне сложно и которые требуют ремонта в первую очередь.

Всего на сетевой ресурс «Карта убитых дорог» в Архангельской области к настоящему времени нанесен 191 участок, отмечено 3,3 тыс. голосов. В ближайшее время порядка 20 точек на карте изменят цвет на зеленый – это значит, что на дорогах завершится ремонт.

Эксперты ОНФ дали положительную оценку ремонту трех дорог в Новодвинске. В Северодвинске до конца года запланирован ремонт на 25 дорожных объектах. Сейчас подходят к завершению работы на улицах Лебедева, Кирилкина, Юбилейная, Торцева, Мира, Железнодорожная и проспекта Бутомы. Общий объем финансирования составил 98 млн руб. По оценкам экспертов ОНФ, на северодвинских дорогах слой асфальта соответствует нормативу, положен ровно, без видимых дефектов. Однако у общественников все же нашлись свои замечания.

«При ремонте отдельных дорог в обоих городах не было предусмотрено нанесение разметки и установки бордюров, высота которых должна быть не менее 15 см, – отметил эксперт регионального штаба ОНФ Максим Пискунов. – Бордюры предохраняют дорогу от загрязнения и не дают водителям парковаться на тротуарах. На дорогах мало водоотводов, это одно из основных замечаний. При отсутствии водоотвода вода попадает под дорогу, что приводит к ее быстрому разрушению. Технология укладки асфальта пока претензий не вызывает, по всей вероятности температура асфальтобетонной смеси при ремонте дорог была соблюдена».

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