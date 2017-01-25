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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Ревнивый рецидивист взломал дверь, чтобы проверить верность бывшей подруги

В Коноше 37-летний ранее судимый за убийство местный житель в декабре 2016 года под покровом ночи взломал входную дверь, ведущую на веранду частного дома. По факту незаконного проникновения на частную территорию возбуждено уголовное дело.
От мужчины поступило заявление о явке с повинной. Житель Коноши пояснил следователю, что раньше жил в этом доме у сожительницы. После разрыва отношений забрался к той в квартиру, чтобы убедиться, что она ночью в доме одна.
 
Как пояснили в региональном следственном управлении, за незаконное проникновение в жилище уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.
  
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просмотров: 173
дата: 25.01.17 | 15:14
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