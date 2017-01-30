Одним из инструментариев проверки качества получаемых в школе знаний является так называемая предварительная диагностика, которая проводится во всех регионах России почти десять лет.

Ребятам предоставляется возможность практической отработки навыков заполнения бланков, решения задач, составленных по образу экзаменационных работ прошлых лет. Кроме того, работы проверяют независимые эксперты. Всё это требует определённых финансовых расходов, поэтому такое тестирование проводится на платной основе.



- Мы взаимодействуем с Федеральным центром тестирования и Федеральным институтом педагогических измерений, у которых приобретаем пробные экзаменационные работы. Доставляем эти материалы из Москвы, используем специальное программное обеспечение, оплачиваем работу экспертов. Именно на эти цели идут средства, которые вносят желающие принять участие в тестировании, - отметила директор регионального Центра оценки качества образования Ольга Гашева.



Необходимо подчеркнуть, что участие в тестировании исключительно добровольное. Ребята вместе с родителями самостоятельно решают, стоит ли попробовать свои силы в таком тестировании. Полученные оценки никуда не выставляются и ни на что не влияют.

Ещё один способ более детально подготовиться к выпускным испытаниям – использование материалов открытого банка заданий, который размещён на сайте Федерального института педагогических измерений. В свободном доступе на портале выложены экзаменационные материалы прошлых лет. Их можно и нужно решать как самостоятельно, так и вместе со своими педагогами, чтобы лучше понять структуру будущих заданий.



По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией выпускников школ Поморья, можно обращаться на специальную «горячую линию», которая открыта в министерстве образования и науки Архангельской области. Звонки принимаются в рабочее время по телефону: 8 (8182) 285-585.