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Архангельск: Общество

     

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Роспотребнадзор считает законной продажу водки на кассе рядом с конфетами

В магазине «Гарант» рядом с «Чупа-Чупсами» и кубиками «Магги», выставленными на продажу вблизи касс, покупателям предлагали «Стопарик» с водкой и маленькую бутылочку коньяка. Редакция News29 решила разобраться, законно ли предлагать на сдачу алкоголь.

Мы написали запрос в региональное Управление Роспотребнадзора. Наш корреспондент считал, что вся алкогольная продукция должна находиться в магазине в отдельном месте, а соседство водки и детских «киндер-сюрпризов» в зоне кассы недопустимо. 

В официальном письме нам ответили, что согласно закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" продажа алкогольной продукции в кассовых зонах не ограничена.

Стоит отметить, что после публикации «Стопарики» всё-таки исчезли из зоны кассы магазина, теперь ими торгуют вместе с остальной алкогольной продукцией.  

  
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просмотров: 574
дата: 30.12.16 | 16:57
комментариев: 10
3 0
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Комментарии пользователей
kemastreet (4)
По аналогии с тем,что гомосексуализмом активней всего борются латентные гомосеки получается,что с алкоголизмом борются то же латентные гомосеки.
30.12.16
17:18
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Vadimych (3)
Не, вот это-"...соседство водки с конфетами недопустимо..." считаю абсолютно верным. Возьмёшь, бывалоча, пяток бутылок и конфетку на сдачу, потом только этой конфеткой и закусываешь и в итоге с отравлением увозят. Ясен пень, конфетой потравились!
30.12.16
17:15
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Fialka (1)
А почему такое внимание к Гаранту? Стопарики эти и в других магазинах есть.
30.12.16
17:01
+
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