В магазине «Гарант» рядом с «Чупа-Чупсами» и кубиками «Магги», выставленными на продажу вблизи касс, покупателям предлагали «Стопарик» с водкой и маленькую бутылочку коньяка. Редакция News29 решила разобраться, законно ли предлагать на сдачу алкоголь.

Мы написали запрос в региональное Управление Роспотребнадзора. Наш корреспондент считал, что вся алкогольная продукция должна находиться в магазине в отдельном месте, а соседство водки и детских «киндер-сюрпризов» в зоне кассы недопустимо.



В официальном письме нам ответили, что согласно закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" продажа алкогольной продукции в кассовых зонах не ограничена.

Стоит отметить, что после публикации «Стопарики» всё-таки исчезли из зоны кассы магазина, теперь ими торгуют вместе с остальной алкогольной продукцией.