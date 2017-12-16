Россия и Египет возобновили авиасообщение
сегодня 11:30
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Страны подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Напомним, что российский президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в понедельник, 11 декабря, заявил, что Россия готова к возобновлению авиасообщения с Египтом. Однако пока речь идет только о перелетах между Каиром и Москвой.
Как заявлял ранее Соколов, регулярное сообщение может быть возобновлено уже в феврале. Аэропорт Каира отвечает требованиям безопасности. А вот воздушные гавани популярных у россиян курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха должны еще провести работу по повышению уровня своей безопасности, - сообщает «Российская газета».
Добавим, воздушное сообщение России со всеми египетскими городами было прервано в конце 2015 года, после катастрофы над Синаем
. Погибли 224 человека, сред них две уроженки Архангельской области.