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Архангельск: Общество

     

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Россия в 2016 году нарастила экспорт водки на 14 процентов

В 2016 году Россия за счет увеличения поставок в США, Болгарию, Латвию, Германию и Китай нарастила экспорт водки и ликеро-водочной продукции на 14% в сравнении с показателем 2015 года.

Известно, что объем поставок возрос до 49 млн литров. При росте спроса на 16% выросло и производство водки в России в 2016 году.

Отмечено, что такой показатель роста экспорта произошел из-за увеличения поставок в США (рост на 178 тыс. литров за месяц), Латвию (59,8 тыс. литров), Болгарию (47,4 тыс. л), Германию (прирост 43,7 тыс. литров) и Китай (32 тыс. литров).

Эксперты отметили, что в Китае все больше растет интерес русской культурой и традициями, вследствие этого заметен и рост спроса на российскую алкогольную продукцию, - сообщают "Известия"

  
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просмотров: 52
дата: 02.02.17 | 10:46
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