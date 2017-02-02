В 2016 году Россия за счет увеличения поставок в США, Болгарию, Латвию, Германию и Китай нарастила экспорт водки и ликеро-водочной продукции на 14% в сравнении с показателем 2015 года.

Известно, что объем поставок возрос до 49 млн литров. При росте спроса на 16% выросло и производство водки в России в 2016 году.

Отмечено, что такой показатель роста экспорта произошел из-за увеличения поставок в США (рост на 178 тыс. литров за месяц), Латвию (59,8 тыс. литров), Болгарию (47,4 тыс. л), Германию (прирост 43,7 тыс. литров) и Китай (32 тыс. литров).

Эксперты отметили, что в Китае все больше растет интерес русской культурой и традициями, вследствие этого заметен и рост спроса на российскую алкогольную продукцию, - сообщают "Известия".