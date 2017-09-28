Россияне трудятся на 80% своих возможностей из-за недосыпа

При этом работодатели оплачивают использованное впустую время работников и тратят на это порядка 2,3 трлн рублей в год. По данным НАФИ, большинство людей предпочитают полноценному сну просмотр телевизора, игры, чтение книг, и около 30% –– не спят из-за переработок. За неделю выходит, что россияне в среднем не высыпаются 3,7 рабочего дня.

Отмечается, что в основном недосып граждан РФ относится к будним дням, и меньше –– ко всей неделе. В результате низкого качества сна страдает и производительность труда, - сообщают "Известия".

В связи с этим некоторые эксперты предлагают сократить рабочий день, отметив, что в некоторых западных странах такой эксперимент уже проводился и был успешен. Специалисты уверены, что в основном эта проблема актуальна для жителей северных стран, где утром еще темно, а вечером они возвращаются домой, когда солнце уже зашло.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что благодаря технологиям XXI в будущем рабочий день может сократиться до 5-6 часов, а через много лет составить и вовсе два часа.